Король Чарльз и королева Камилла приняли в Хайгроув-Хаусе принца Гарри и Меган Маркл с детьми

Король Чарльз, Меган и Гарри / © Associated Press

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Меган Маркл таки приехала в Британию вместе с детьми, присоединившись к своему мужу принцу Гарри. Западная пресса сообщает, что семья встретилась с королем Чарльзом в его поместье ​​Хайгроув-Хаусе.

Букингемский дворец подтвердил в пятницу, 10 июля, что король Чарльз и королева Камилла принимали в тот же день принца Гарри, Меган Маркл и двоих детей пары. Встреча состоялась в Хайгроув-Хаусе, частной загородной резиденции монарха в Глостершире.

Принц Гарри и Меган Маркл с детьми Арчи и Лилибет / © Instagram Меган Маркл

Фотосессию и другие подробности публиковаться не планируется, поскольку это была частная семейная встреча.

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Издание People пишет, что Меган и дети прилетели на встречу из отпуска в Европе. Это была первая личная встреча семилетнего принца Арчи, пятилетней принцессы Лилибет и их 77-летнего дедушки за четыре года.

Королева Камилла и король Чарльз / © Getty Images

Арчи и Лили воспитываются в Калифорнии, куда герцог и герцогиня Сассекские переехали после того, как в 2020 году отказались от исполнения обязанностей членов королевской семьи. Последний раз дети были на родине своего отца в июне 2022 года. Тогда дети присоединились к родителям, которые отправились на торжества по случаю платинового юбилея королевы Елизаветы II, но Арчи и Лили не появлялись ни на каких публичных мероприятиях.

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