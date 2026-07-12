ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
336
Время на прочтение
1 мин

Король Чарльз и королева Камилла приняли в Хайгроув-Хаусе принца Гарри и Меган Маркл с детьми

Король Чарльз впервые за четыре года повидался со своими внуками — принцем Арчи и принцессой Лилибет.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Комментарии
Король Чарльз, Меган и Гарри

Король Чарльз, Меган и Гарри / © Associated Press

Меган Маркл таки приехала в Британию вместе с детьми, присоединившись к своему мужу принцу Гарри. Западная пресса сообщает, что семья встретилась с королем Чарльзом в его поместье ​​Хайгроув-Хаусе.

Букингемский дворец подтвердил в пятницу, 10 июля, что король Чарльз и королева Камилла принимали в тот же день принца Гарри, Меган Маркл и двоих детей пары. Встреча состоялась в Хайгроув-Хаусе, частной загородной резиденции монарха в Глостершире.

Принц Гарри и Меган Маркл с детьми Арчи и Лилибет / © Instagram Меган Маркл

Принц Гарри и Меган Маркл с детьми Арчи и Лилибет / © Instagram Меган Маркл

Фотосессию и другие подробности публиковаться не планируется, поскольку это была частная семейная встреча.

Издание People пишет, что Меган и дети прилетели на встречу из отпуска в Европе. Это была первая личная встреча семилетнего принца Арчи, пятилетней принцессы Лилибет и их 77-летнего дедушки за четыре года.

Королева Камилла и король Чарльз / © Getty Images

Королева Камилла и король Чарльз / © Getty Images

Арчи и Лили воспитываются в Калифорнии, куда герцог и герцогиня Сассекские переехали после того, как в 2020 году отказались от исполнения обязанностей членов королевской семьи. Последний раз дети были на родине своего отца в июне 2022 года. Тогда дети присоединились к родителям, которые отправились на торжества по случаю платинового юбилея королевы Елизаветы II, но Арчи и Лили не появлялись ни на каких публичных мероприятиях.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
336
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie