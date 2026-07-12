Как часто подстригать кончики волос, если вы мечтаете о длине Рапунцель

Как часто подстригать кончики волос / © Credits

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Будем откровенны, для многих из нас стрижка — настоящий стресс. Волосы часто служат своего рода «зоной безопасности», поэтому мысль о том, чтобы отдать их в руки постороннего человека с ножницами, может вызвать легкую тревогу. Особенно если в вашем прошлом был травматический опыт неудачного каре.

Однако, если отбросить эмоции, регулярное подстригание кончиков — это основной элемент здоровья ваших волос. Даже если ваша главная цель — максимальная длина, короткий сеанс «освежения» прядей пойдет вам только на пользу. Издание Real Simple попыталось разобраться в запутанной истории стрижки волос и, как оказалось, регулярный визит к мастеру всё же может стать вашим главным союзником в погоне за заветными сантиметрами.

Сами по себе ножницы не ускоряют рост волос, но они помогают волосам отрастать длиннее, поскольку полностью устраняют секущиеся кончики. Когда волос начинает сечься, это повреждение ползет вверх по волокну, как стрелка на капроновых колготках. Если не срезать её как можно скорее, прядь либо сломается полностью, либо расщепление дойдёт до самых корней. В обоих случаях результат один: вам придётся стричься гораздо короче, чем планировалось.

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Золотое правило: от 6 до 12 недель

Универсального показателя, который подошёл бы всем женщинам мира, к сожалению, не существует. Однако базовое правило гласит, что обновлять стрижку стоит каждые 6–12 недель. Такой большой диапазон объясняется тем, что всё зависит от вашего образа жизни, текстуры волос и степени их повреждения:

Натуральные волосы без окрашивания . Если вы не окрашиваете волосы, не злоупотребляете горячей укладкой и химическими процедурами, вы можете спокойно стричься раз в 12 недель.

Окрашенные и термоповрежденные волосы . Регулярное использование утюжка, плойки или смена цвета требуют сократить этот срок вдвое — до 6 недель.

Тонкие волосы . Тонкая текстура генетически склонна к ломкости, поэтому требует особого внимания и более частого ухода.

Вьющиеся и текстурированные волосы. Такие пряди, как правило, более сухие по своей природе. Причина в том, что кудри реже расчесывают, а именно расчесывание помогает распределять естественный себум (кожное сало) от корней по всей длине, что является лучшим натуральным кондиционером для наших волос.

Формула идеального графика

Вам нужно ответить себе на два вопроса:

Можете ли вы по-прежнему легко укладывать волосы и добиваться желаемого результата при укладке? Замечаете ли вы явные признаки ломкости, жесткости или то, что пряди стали сильно путаться, особенно на кончиках?

Как только после очередной стрижки вы заметите, что укладка стала проблемой, а кончики начали цепляться друг за друга, отметьте этот момент. Именно этот период и станет вашим личным ориентиром для записи к мастеру.

Растить волосы — не значит полностью отказаться от ножниц и забыть о салоне. Наоборот, это разумный и осознанный подход. Вам вовсе не обязательно каждый раз кардинально менять имидж или срезать много сантиметров.

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Учитывая, что наши волосы в среднем отрастают примерно на 1,25 см каждый месяц, регулярная небольшая подстрижка поможет вам стать настоящей Рапунцель, не нанеся ущерба густоте и роскошному виду волос.

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