Леся Никитюк сделала болезненное признание о войне и близком человеке в реанимации: "Абсолютный сюр"

Леся Никитюк / © instagram.com/lesia_nikituk

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Украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась личными переживаниями и рассказала, как ей удается совмещать работу над развлекательными проектами с беспокойством за близкого человека, который сейчас борется за жизнь.

Вернувшись в Киев после поездки в Тернополь, где в больнице находится её друг, знаменитость откровенно рассказала о своём эмоциональном состоянии. Несмотря на сложные личные обстоятельства, она продолжает работать. Сейчас продолжаются съемки сразу двух проектов с ее участием — шоу «Кто сверху?» и новой рождественской комедии. Впрочем, совместить творческую работу с реалиями войны и переживаниями за друга ей нелегко. Именно этот контраст телеведущая назвала настоящим парадоксом украинского настоящего.

«Казалось бы, абсолютный сюр. Война, ракеты, гибель невинных людей. Но есть основные факторы, которые держат меня на плаву и не дают мне сломаться», — поделилась Никитюк.

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Леся Никитюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Ведущая не скрывает, что последние события сказываются на её моральном состоянии. Однако она находит в себе силы двигаться вперёд благодаря самым близким людям и делу, которое любит. По словам знаменитости, именно работа помогает не терять веру в будущее.

«Когда я выхожу на площадку, я работаю, и моя вера в то, что мы вернём себе нормальную жизнь и существование, укрепляется. И когда вы посмотрите этот контент через несколько месяцев, я верю, что так и будет», — отметила телеведущая.

В настоящее время Леся Никитюк продолжает съемки, несмотря на сложные обстоятельства и постоянное эмоциональное давление, которое испытывают миллионы украинцев во время войны.

Напомним, недавно Леся Никитюк с годовалым сыном покинула Киев из-за ракетных ударов России по Киеву.

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