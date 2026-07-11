Лилия Ребрик / © instagram.com/liliia.rebrik

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Украинская телеведущая Лилия Ребрик показала редкие кадры с тремя дочерьми и порадовала зрителей семейной атмосферой на празднике в семье Анатолия Анатолича.

Звезда поделилась трогательными моментами с дня рождения жены ведущего Анатолича, на который она пришла вместе с детьми. На празднике Ребрик появилась со всеми тремя дочерьми, которые сразу привлекли внимание подписчиков. Семья была в особенно приподнятом настроении и много фотографировалась. На снимках девочки позировали улыбающимися и нарядными.

«Все мои», — написала звезда под фотографией.

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Пост Лилии Ребрик / © instagram.com/liliya_rebryk

Особое значение этой встрече придает и то, что семьи связывает не только многолетняя дружба. Лилия Ребрик и Анатолич — кумы, а телеведущий стал крестным отцом младшей дочери знаменитости.

Пост Лилии Ребрик / © instagram.com/liliya_rebryk

Фотографии быстро разлетелись по сети, а пользователи в очередной раз обратили внимание на то, насколько дружной является семья Ребрик. Многие поклонники также отметили, что младшая дочь звезды заметно подросла и всё больше становится похожей на маму.

Напомним, недавно Лилия Ребрик тронула сердца редкими фотографиями из детства — какой она была маленькой гимнасткой.

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