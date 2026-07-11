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ТСН в социальных сетях

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Категория
Гламур
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Виктор Павлик рассказал, какой доход он считает достаточным для комфортной жизни в Киеве

Артист откровенно рассказал о своих ежемесячных расходах.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Гребешко Анастасия Гребешко
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Виктор Павлик

Виктор Павлик

Украинский певец Виктор Павлик назвал сумму, которую считает минимально необходимой для комфортной жизни в Киеве, и признался, сколько денег тратит сам.

Артист откровенно рассказал о финансовой стороне жизни в столице. По его словам, нынешние цены диктуют совсем другие правила, чем несколько лет назад. Поэтому человеку, который живет в Киеве и покрывает все повседневные расходы, нужен стабильный доход. Павлик убежден, что речь идет не о роскоши, а о базовом комфорте. Именно поэтому он назвал сумму, которую считает минимально приемлемой.

«Ну, минимум 1000 долларов. То есть 44 тысячи гривен — это тоже какой-то минимум», — отметил артист в комментарии Ангелине Пичик.

Виктор Павлик

Виктор Павлик

Впрочем, собственные расходы певца оказались значительно выше. Исполнитель говорит, что его ежемесячный бюджет, покрывающий только самое необходимое, фактически вдвое превышает указанную сумму. Речь идет о повседневных потребностях и привычных расходах, без которых он не представляет себе комфортной жизни.

«Ну, наверное, мне нужно в два раза больше, чем я говорил о минимальной сумме. Около 100 тысяч гривен, что-то в этом роде», — поделился Павлик.

Напомним, недавно Виктор Павлик рассказал о падении вблизи его жилого комплекса.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
571
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