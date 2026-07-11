Виктор Павлик рассказал, какой доход он считает достаточным для комфортной жизни в Киеве

Виктор Павлик

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Украинский певец Виктор Павлик назвал сумму, которую считает минимально необходимой для комфортной жизни в Киеве, и признался, сколько денег тратит сам.

Артист откровенно рассказал о финансовой стороне жизни в столице. По его словам, нынешние цены диктуют совсем другие правила, чем несколько лет назад. Поэтому человеку, который живет в Киеве и покрывает все повседневные расходы, нужен стабильный доход. Павлик убежден, что речь идет не о роскоши, а о базовом комфорте. Именно поэтому он назвал сумму, которую считает минимально приемлемой.

«Ну, минимум 1000 долларов. То есть 44 тысячи гривен — это тоже какой-то минимум», — отметил артист в комментарии Ангелине Пичик.

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Виктор Павлик

Впрочем, собственные расходы певца оказались значительно выше. Исполнитель говорит, что его ежемесячный бюджет, покрывающий только самое необходимое, фактически вдвое превышает указанную сумму. Речь идет о повседневных потребностях и привычных расходах, без которых он не представляет себе комфортной жизни.

«Ну, наверное, мне нужно в два раза больше, чем я говорил о минимальной сумме. Около 100 тысяч гривен, что-то в этом роде», — поделился Павлик.

Напомним, недавно Виктор Павлик рассказал о падении вблизи его жилого комплекса.

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