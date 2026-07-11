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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
655
Час на прочитання
1 хв

Лілія Ребрик замилувала рідкісними кадрами з трьома доньками на сімейному святі кума — Анатоліча

Артистка показала затишну атмосферу на дні народженні дружини Анатолія.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Гребешко Анастасія Гребешко
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Лілія Ребрик

Лілія Ребрик / © instagram.com/liliia.rebrik

Українська телеведуча Лілія Ребрик показала рідкісні кадри з трьома доньками та замилувала сімейною атмосферою на святі в родині Анатолія Анатоліча.

Зірка поділилася теплими моментами з дня народження дружини ведучого Анатоліча, куди завітала разом із дітьми. На святкуванні Ребрик з’явилася з усіма трьома доньками, які одразу привернули увагу підписників. Родина мала особливо піднесений настрій і багато фотографувалася. У кадрі дівчатка позували усміхненими та ошатними.

«Всі мої», — написала під фото зірка.

Допис Лілії Ребрик / © instagram.com/liliya_rebryk

Допис Лілії Ребрик / © instagram.com/liliya_rebryk

Особливого значення цій зустрічі додає і те, що родини пов’язує не лише багаторічна дружба. Лілія Ребрик та Анатоліч є кумами, а телеведучий став хрещеним батьком молодшої донечки знаменитості.

Допис Лілії Ребрик / © instagram.com/liliya_rebryk

Допис Лілії Ребрик / © instagram.com/liliya_rebryk

Світлини швидко розлетілися мережею, а користувачі вкотре звернули увагу на те, наскільки дружною є сім’я Ребрик. Чимало шанувальників також відзначили, що молодша донька зірки помітно підросла та дедалі більше схожа на маму.

Нагадаємо, нещодавно Лілія Ребрик розчулила рідкісними фото з дитинства — якою була маленькою гімнасткою.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
655
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