Лілія Ребрик / © instagram.com/liliia.rebrik

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Українська телеведуча Лілія Ребрик показала рідкісні кадри з трьома доньками та замилувала сімейною атмосферою на святі в родині Анатолія Анатоліча.

Зірка поділилася теплими моментами з дня народження дружини ведучого Анатоліча, куди завітала разом із дітьми. На святкуванні Ребрик з’явилася з усіма трьома доньками, які одразу привернули увагу підписників. Родина мала особливо піднесений настрій і багато фотографувалася. У кадрі дівчатка позували усміхненими та ошатними.

«Всі мої», — написала під фото зірка.

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Допис Лілії Ребрик / © instagram.com/liliya_rebryk

Особливого значення цій зустрічі додає і те, що родини пов’язує не лише багаторічна дружба. Лілія Ребрик та Анатоліч є кумами, а телеведучий став хрещеним батьком молодшої донечки знаменитості.

Допис Лілії Ребрик / © instagram.com/liliya_rebryk

Світлини швидко розлетілися мережею, а користувачі вкотре звернули увагу на те, наскільки дружною є сім’я Ребрик. Чимало шанувальників також відзначили, що молодша донька зірки помітно підросла та дедалі більше схожа на маму.

Нагадаємо, нещодавно Лілія Ребрик розчулила рідкісними фото з дитинства — якою була маленькою гімнасткою.

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