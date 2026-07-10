Лілія Ребрик розчулила рідкісними фото з дитинства — якою була маленькою гімнасткою

Лілія Ребрик / © instagram.com/liliia.rebrik

Реклама

Українська ведуча та акторка Лілія Ребрик поділилася рідкісними архівними світлинами з дитинства та розповіла про своє захоплення художньою гімнастикою.

Нині знаменитість бере участь у зніманнях нового фільму, де виконує роль хореографині. За словами Лілії, сюжет стрічки частково пов’язаний зі світом художньої гімнастики, тож вона із задоволенням повернулася до знайомої атмосфери. Ба більше, на майданчику акторка вже продемонструвала чудову фізичну форму, похизувавшись ефектним шпагатом.

Під час перерв між зніманнями Ребрик не втрималася й узяла до рук гімнастичні предмети, з якими працювала ще в дитинстві. Зірка зізнається, що її накрила приємна хвиля ностальгії, адже цьому виду спорту вона присвятила ціле десятиліття свого життя. Артистка говорить, що неймовірно щаслива нарешті поєднати дві найбільші пристрасті — акторство та художню гімнастику.

Реклама

Лілія Ребрик / © instagram.com/liliya_rebryk

Лілія Ребрик / © instagram.com/liliya_rebryk

«Кіно не зовсім про художню гімнастику — більше про молодь, їхні стосунки і те, як вона розриває шаблони. Але кадри з гімнастики тут теж будуть. Нарешті! Дочекалася. Я кайфую. Тішуся, що причетна до художньої гімнастики, яку дуже люблю. Бо скільки в акторстві — то думаю, чому в мене не було жодної ролі, пов’язаної зі спортом, гімнастикою, танцями», — поділилася знаменитість.

Згодом Лілія вирішила показати шанувальникам архівні кадри зі свого дитинства. На світлинах майбутня телеведуча ще зовсім юною позує у гімнастичному купальнику та демонструє вправи, якими займалася багато років. Зірка з теплотою згадала той період життя й зізналася, що любов до художньої гімнастики не згасла й досі.

Лілія Ребрик у дитинстві / © instagram.com/liliya_rebryk

«Небайдужа я до світу художньої гімнастики. Займалася нею 10 років у далекому дитинстві. Ну і, звичайно, я ж не могла не взяти в руки предмети, як колись у дитинстві», — розчулила Ребрик.

Нагадаємо, нещодавно родина танцівника Макса Чмерковського також ділилася спогадами. Подружжя поділилося архівними фото зі свого весілля у річницю шлюбу.

Реклама

Новини партнерів