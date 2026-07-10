Яку рослину в жодному разі не можна садити на ділянці, бо буде повно кліщів: корисні поради

Які рослини допомагають відлякувати кліщів

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Кліщі становлять небезпеку не лише під час прогулянок у лісі. Вони можуть оселитися й на звичайній присадибній ділянці, якщо для цього створені відповідні умови. Багато людей помилково вважають, що причина появи паразитів полягає лише у високій траві. Насправді важливу роль відіграють і деякі рослини, які допомагають підтримувати вологий мікроклімат. Однією з таких рослин вважають папороть. Вона не приваблює кліщів безпосередньо, однак створює середовище, у якому вони почуваються особливо комфортно.

Чому папороть може сприяти появі кліщів

Папороть любить затінок і добре росте у місцях із підвищеною вологістю. Її густе листя затримує вологу після дощу, створює прохолоду та захищає ґрунт від сонячного проміння.

Саме таких умов потребують кліщі. Вони швидко висихають під прямими сонячними променями, тому шукають затінені, прохолодні й вологі місця. Якщо поруч є висока трава, опале листя та густі зарості папороті, ризик появи паразитів значно збільшується.

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Особливо уважними варто бути власникам ділянок, що межують із лісом, луками або занедбаними територіями.

Де кліщі з’являються найчастіше

Кліщі рідко живуть на відкритому сонячному газоні. Натомість вони надають перевагу місцям, де є густа рослинність і постійно зберігається волога.

Найчастіше їх можна знайти біля високих декоративних рослин, під густими кущами, серед нескошеної трави, біля компостних куп, у заростях папороті та під шаром торішнього листя.

Саме тому навіть гарно озеленена ділянка потребує регулярного догляду.

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Як зробити подвір’я менш привабливим для кліщів

Повністю відмовлятися від декоративних рослин не потрібно. Значно важливіше правильно доглядати за територією.

Регулярне скошування трави, обрізування густих заростей, своєчасне прибирання опалого листя та сухих гілок допомагають зменшити рівень вологості біля поверхні землі. Також бажано не допускати утворення густих непрохідних куточків, де кліщі можуть ховатися протягом дня.

Якщо папороть уже росте на ділянці, її краще висаджувати подалі від місць відпочинку, дитячих майданчиків, альтанок і садових доріжок.

Які рослини допомагають відлякувати кліщів

Деякі ароматичні культури, навпаки, можуть зробити територію менш привабливою для паразитів. Для цього часто висаджують лаванду, м’яту, шавлію, розмарин, чебрець або пижмо. Їхній насичений запах не гарантує повного захисту, але здатен знизити ймовірність появи кліщів у місцях відпочинку.

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Водночас спеціалісти наголошують: жодна рослина не забезпечує стовідсоткового захисту. Найкращий результат дає лише комплексний догляд за ділянкою.

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