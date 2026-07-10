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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
64
Час на прочитання
1 хв

Джессіка Альба у мереживній сукні та з культовою сумкою в руці сходила на показ мод

Джессіка Альба відвідала показ колекції бренду Fendi Couture осінь-зима 2026-2027, що відбувся у Національній галереї сучасного мистецтва в Римі.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
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Джессіка Альба

Джессіка Альба / © Getty Images

Однак вона для події не обрала просту сукню, а віддала перевагу ефектному мереживу.

Акторка з’явилася в чорній сукні з прозорого матеріалу, поєднавши її з гостроносими ботильйонами та сумочкою — модель Fendi Baguette з металевими заклепками та пряжкою. Сукня була також з глибоким V-подібним вирізом і підкреслювала фігуру, а мереживні вставки та прозорі деталі додавали образу цікавості.

Але вибір сумки Baguette був не випадковим. Це одна з найвпізнаваніших моделей бренду, а свою назву вона отримала через те, як її носять під пахвою, нагадуючи французький хліб — гагет.

Джессіка Альба / © Getty Images

Джессіка Альба / © Getty Images

Щодо прикрас, то вона обрала широкі золоті браслети на обох руках та яскраве золоте кольє. Її довге, було хвилясте та розпущене. Акцент у образі залишився на поєднанні різних текстур: прозорого мережива, шкіри, металу та золота.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
64
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