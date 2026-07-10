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Принц Гаррі мав веселий вигляд на заході «Ігор Invictus» і обіймався з незнайомкою
Принц Гаррі перебуває зараз із візитом у Великій Британії.
Сьогодні молодший син короля Чарльза відвідав Invictus «Залишився 1 рік» у Національному виставковому центрі у Бірмінгемі. Саме це місто Великої Британії прийме ігри Invictus у липні 2027 року, що стане першим поверненням ігор до Великої Британії від 2014 року, та представить три нові види спорту у програмі.
Після насиченого дня показових матчів принц Гаррі виголосив зворушливу промову, відзначаючи початок зворотного відліку до Ігор Invictus 2027, що починається за рік.
«Повернення Ігор до Великої Британії – через тринадцять років після Лондона 2014 року – це неймовірно особлива подія. Не тільки тому, що саме тут почався шлях Invictus, але й тому, що Британія завжди розуміла важливість служіння, стійкості та згуртованості у найвідповідальніші моменти.
Що мене сьогодні вразило, коли я ходив ареною, так це те, як багато облич я впізнаю з тих різних груп, які були частиною того початкового шляху ще 2014 року», після чого пожартував про те, що «деякі з нас облисіли», - пише журнал Hello!.
Фотографи зазнімкували кумедний момент, на якому принц Гаррі вітає телеведучу Елісон Гаммонд під час заходу, присвяченого Іграм, обіймаючи її на публіці.
Дружина принца Меган Маркл, на жаль, не приєдналася до чоловіка на цьому заході.