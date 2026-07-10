Принц Гаррі мав веселий вигляд на заході «Ігор Invictus» і обіймався з незнайомкою

Принц Гаррі / © Getty Images

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Сьогодні молодший син короля Чарльза відвідав Invictus «Залишився 1 рік» у Національному виставковому центрі у Бірмінгемі. Саме це місто Великої Британії прийме ігри Invictus у липні 2027 року, що стане першим поверненням ігор до Великої Британії від 2014 року, та представить три нові види спорту у програмі.

Після насиченого дня показових матчів принц Гаррі виголосив зворушливу промову, відзначаючи початок зворотного відліку до Ігор Invictus 2027, що починається за рік.

Принц Гаррі / © Getty Images

«Повернення Ігор до Великої Британії – через тринадцять років після Лондона 2014 року – це неймовірно особлива подія. Не тільки тому, що саме тут почався шлях Invictus, але й тому, що Британія завжди розуміла важливість служіння, стійкості та згуртованості у найвідповідальніші моменти.

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Що мене сьогодні вразило, коли я ходив ареною, так це те, як багато облич я впізнаю з тих різних груп, які були частиною того початкового шляху ще 2014 року», після чого пожартував про те, що «деякі з нас облисіли», - пише журнал Hello!.

Принц Гаррі / © Getty Images

Фотографи зазнімкували кумедний момент, на якому принц Гаррі вітає телеведучу Елісон Гаммонд під час заходу, присвяченого Іграм, обіймаючи її на публіці.

Принц Гаррі та Елісон Гаммонд / © Getty Images

Дружина принца Меган Маркл, на жаль, не приєдналася до чоловіка на цьому заході.

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