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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
182
Время на прочтение
1 мин

Принц Гарри выглядел веселым на мероприятии "Игр Invictus" и обнимался с незнакомкой

Принц Гарри находится сейчас с визитом в Великобритании.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Принц Гарри

Принц Гарри / © Getty Images

Сегодня младший сын короля Чарльза посетил Invictus «Остался 1 год» в Национальном выставочном центре в Бирмингеме. Именно этот город Великобритании примет игры Invictus в июле 2027 года, что станет первым возвращением игр в Великобританию с 2014 года, и представит три новых вида спорта в программе.

После насыщенного дня показательных матчей принц Гарри произнес трогательную речь, отмечая начало обратного отсчета до Игр Invictus 2027, начинающегося через год.

Принц Гарри / © Getty Images

Принц Гарри / © Getty Images

«Возвращение Игр в Великобританию — спустя тринадцать лет после Лондона 2014 года — это невероятно особенное событие. Не только потому, что именно здесь начался путь Invictus, но и потому, что Британия всегда понимала важность служения, стойкости и сплоченности в самые ответственные моменты.

Что меня сегодня поразило, когда я ходил по арене, так это то, как много лиц я узнаю из тех разных групп, которые были частью того первоначального пути еще в 2014 году», после чего пошутил о том, что «некоторые из нас облысели», - пишет журнал Hello!.

Принц Гарри / © Getty Images

Принц Гарри / © Getty Images

Фотографы запечатлели забавный момент, на котором принц Гарри, приветствует телеведущую Элисон Хаммонд во время мероприятия, посвященного Играм, обнимая ее на публике.

Принц Гарри и Элисон Хаммонд / © Getty Images

Принц Гарри и Элисон Хаммонд / © Getty Images

Жена принца Меган Маркл, к сожалению, не присоединилась к мужу на этом мероприятии.

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Дата публикации
Количество просмотров
182
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