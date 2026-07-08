- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 156
- Время на прочтение
- 1 мин
Принц Гарри в отличном настроении попал под прицел папарацци в Лондоне
Принц Гарри уже второй день находится с визитом в Великобритании.
Вчера герцога Сассекского запечатлели, когда он покидал место проведения беседы Фонда Игр Invictus: «От политики к практике» в Чатем-Хаусе в Лондоне.
Принц Гарри вернулся в Соединенное Королевство, чтобы отметить год до Игр Invictus 2027. Сообщается, что герцогиня Сассекская Меган в сопровождении детей пары также может посетить страну на этой неделе, но когда конкретно не сообщается.
Герцог был одет в синий классический костюм, в сочетании с белой рубашкой и галстуком в темно-красную полоску, а обут в безупречные черные лаковые туфли на шнурках. У принца было, судя по фото, хорошее настроение.
Ранее, напомним, в Лондоне герцог Сассекский посетил премьеру фильма в Лондоне, где встретился со своим давним другом.