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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
156
Время на прочтение
1 мин

Принц Гарри в отличном настроении попал под прицел папарацци в Лондоне

Принц Гарри уже второй день находится с визитом в Великобритании.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Принц Гарри

Принц Гарри / © Getty Images

Вчера герцога Сассекского запечатлели, когда он покидал место проведения беседы Фонда Игр Invictus: «От политики к практике» в Чатем-Хаусе в Лондоне.

Принц Гарри вернулся в Соединенное Королевство, чтобы отметить год до Игр Invictus 2027. Сообщается, что герцогиня Сассекская Меган в сопровождении детей пары также может посетить страну на этой неделе, но когда конкретно не сообщается.

Принц Гарри / © Getty Images

Принц Гарри / © Getty Images

Герцог был одет в синий классический костюм, в сочетании с белой рубашкой и галстуком в темно-красную полоску, а обут в безупречные черные лаковые туфли на шнурках. У принца было, судя по фото, хорошее настроение.

Ранее, напомним, в Лондоне герцог Сассекский посетил премьеру фильма в Лондоне, где встретился со своим давним другом.

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Дата публикации
Количество просмотров
156
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