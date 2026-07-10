Сахар в саду / © Credits

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Сахар — доступный, натуральный и простой в использовании ингредиент, который в небольших дозах не наносит вреда растениям. Более того, его можно применять для борьбы с вредителями, ухода за цветами и даже для улучшения качества компоста. Издание Martha Stewart сообщило, что обычный ингредиент из кухонного шкафа может стать полезным инструментом в садоводстве.

Борьба с нематодами

Чрезмерное количество нематод в почве может нанести вред растениям, несмотря на то, что в умеренных количествах они полезны.

Сахар помогает уменьшить их количество, ведь он резко повышает уровень сахара в почве, а это снижает откладку яиц нематод и может даже привести к их преждевременной гибели.

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Применение простое: можно посыпать сахар возле пораженных растений или растворить примерно ½ стакана сахара в 3,8 л воды и вылить у корней для лучшего проникновения в почву.

Привлечение бабочек

Бабочки любят сахарную воду, ведь она напоминает им природный нектар.

Для приготовления раствора нужно смешать одну часть сахара с четырьмя частями воды. Затем смочить в нем ватные шарики или чистую губку и разместить в саду.

Однако не оставляйте миску с раствором без присмотра, ведь насекомые могут утонуть.

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Уход за пересаженными растениями

Только что пересаженные растения могут испытывать стресс, и слабый сахарный раствор может помочь им адаптироваться. Достаточно одного полива после пересадки, чтобы активизировать микробиологическую активность в корнях.

В то же время будьте осторожны: избыток сахара может привести к появлению муравьев, плесени и других вредителей.

Подавление сорняков

Сахар можно использовать для борьбы с сорняками. Небольшое количество сахара у основания сорняка с последующим небольшим поливом временно связывает азот в почве. В результате сорняки, которые не приспособлены к низкому уровню азота, ослабевают и постепенно отмирают.

Ловушка для ос

Осы также реагируют на сладкие вещества и используют их в качестве источника энергии.

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Чтобы сделать ловушку, нужно взять пустую бутылку из-под газированного напитка, отрезать верхнюю часть и вставить её обратно в виде воронки. В нижнюю часть следует налить смесь из двух чашек сахара и одной чашки воды.

Такая конструкция затрудняет осам выход.

Восстановление срезанных цветов

Сахар может продлить жизнь букетов. Достаточно добавить примерно чайную ложку сахара в вазу с водой. Стебли получают дополнительное питание, а цветы дольше остаются свежими.

При этом следует регулярно, каждые несколько дней, менять воду.

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Активизация компоста

Небольшое количество сахара может «разбудить» компост, поддержать полезные микроорганизмы и ускорить разложение органических материалов. Его можно добавлять в компост или компостный чай, тщательно перемешивать и вносить вокруг растений.

Важно не переборщить, так как избыток сахара может привлечь крыс, мышей, тараканов и других вредителей.

Сахар в саду — это пример того, как обычные кухонные предметы могут выполнять совершенно новую роль. В небольших дозах он помогает поддерживать растения, привлекать полезных насекомых и даже улучшать почву. Но, как и во всём в природе, здесь ключевую роль играет баланс.

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