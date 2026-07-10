Какое растение ни в коем случае нельзя сажать на участке, потому что будет полно клещей

Какие растения помогают отпугивать клещей

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Клещи представляют опасность не только во время прогулок в лесу. Они могут поселиться и на обычном приусадебном участке, если для этого созданы условия. Многие ошибочно полагают, что причина появления паразитов заключается только в высокой траве. В действительности важную роль играют и некоторые растения, помогающие поддерживать влажный микроклимат. Одним из таких растений считается папоротник. Он не привлекает клещей напрямую, однако создает среду, в которой они чувствуют себя особенно комфортно.

Почему папоротник может способствовать появлению клещей

Папоротник любит тень и хорошо растет в местах с повышенной влажностью. Его густые листья задерживают влагу после дождя, создают прохладу и защищают почву от солнечных лучей.

Именно в таких условиях нуждаются клещи. Они быстро высыхают под прямыми солнечными лучами, потому ищут затененные, прохладные и влажные места. Если рядом есть высокая трава, опавшие листья и густые заросли папоротника, риск появления паразитов значительно увеличивается.

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Особенно внимательными следует быть владельцам участков, граничащих с лесом, лугами или заброшенными территориями.

Где клещи появляются чаще всего

Клещи редко обитают на открытом солнечном газоне. Они предпочитают места, где есть густая растительность и постоянно сохраняется влага.

Чаще всего их можно найти у высоких декоративных растений, под густыми кустарниками, среди нескошенной травы, возле компостных куч, в зарослях папоротника и под слоем прошлогодних листьев.

Именно поэтому даже хорошо озелененный участок нуждается в регулярном уходе.

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Как сделать двор менее привлекательным для клещей

Полностью отказываться от декоративных растений не нужно. Гораздо важнее правильно ухаживать за территорией.

Регулярное скашивание травы, обрезка густых зарослей, своевременная уборка опавших листьев и сухих веток помогают уменьшить уровень влажности у поверхности земли. Также желательно не допускать образования густых непроходимых уголков, где клещи могут укрываться в течение дня.

Если папоротник уже растет на участке, его лучше высаживать подальше от мест отдыха, детских площадок, беседок и садовых дорожек.

Какие растения помогают отпугивать клещей

Некоторые ароматические культуры, напротив, могут сделать территорию менее привлекательной для паразитов. Для этого часто высаживают лаванду, мяту, шалфей, розмарин, чабрец или пижму. Их насыщенный запах не гарантирует полной защиты, но способен снизить вероятность появления клещей в местах отдыха.

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В то же время специалисты отмечают: ни одно растение не обеспечивает стопроцентную защиту. Наилучший результат дает комплексный уход за участком.

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