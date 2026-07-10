Как выбрать качественную недорогую колбасу / © www.freepik.com/free-photo

Реклама

Недорогая колбаса остается одним из самых популярных продуктов в магазинах. Покупателей привлекает доступная цена, однако мало кто задумывается, почему один батон колбасы может стоить вдвое или даже втрое дешевле другого. Эксперты по безопасности питания объясняют: главная причина состоит в составе продукта.

Почему колбаса стоит так мало

Производство качественной колбасы нуждается в большом количестве мяса, а это самый дорогой компонент. Если продукт продается по очень низкой цене, производитель обычно заменяет часть мясного сырья более дешевыми ингредиентами.

Именно поэтому низкая стоимость часто свидетельствует о том, что в составе больше воды, растительных и белковых добавок и меньше натурального мяса.

Реклама

Сколько мяса может содержаться в недорогой колбасе

Единого показателя не существует, ведь все зависит от рецептуры и вида продукции. В дешевых вареных колбасах доля мясного сырья может быть значительно ниже, чем в продукции высшего сорта.

Часть мяса производители могут заменять мясом механического обваливания белковыми смесями, крахмалом, клетчаткой или другими разрешенными компонентами. Благодаря этому себестоимость производства заметно уменьшается.

Какие ингредиенты добавляют чаще всего

Специалисты объясняют, что современное производство колбас подразумевает использование не только мяса. В состав могут входить вода, соль, специи, молочный или соевый белок, пищевые волокна, крахмал, стабилизаторы и антиоксиданты.

Такие компоненты разрешены законодательством при соблюдении установленных норм. Они улучшают консистенцию, помогают удерживать влагу и увеличивают срок хранения продукции.

Реклама

Опасна ли дешевая колбаса

Сам по себе невысокий ценник не означает, что продукт опасен. Если колбаса изготовлена в соответствии с государственными требованиями и прошла контроль качества, ее можно использовать.

В то же время, эксперты советуют не делать такие изделия основой ежедневного рациона. Из-за высокого содержания соли, жиров и пищевых добавок чрезмерное потребление переработанного мяса не рекомендуется.

Как выбрать качественную колбасу

Перед покупкой следует внимательно прочесть этикетку. Если среди первых ингредиентов указано мясо, а список компонентов не слишком длинный, это хороший знак.

Также лучше обратить внимание на процент белка. В качественной колбасе его обычно больше, чем в дешевых аналогах. Не менее важны дата изготовления, срок годности, условия хранения и целостность упаковки.

Реклама

Качественная колбаса имеет равномерный цвет без серых или зеленоватых пятен. Слишком яркий розовый оттенок может свидетельствовать о значительном количестве технологических добавок.

Если после открытия упаковки продукт имеет резкий посторонний запах или выделяет много жидкости, от его употребления лучше отказаться.

Новости партнеров