Эти вещи нельзя носить женщинам за 50: они старят и уродуют общий образ

Что нельзя носить женщинам за 50 / © Freepik

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После 50 лет стиль не должен становиться скучным или слишком сдержанным. Напротив, удачно подобранная одежда помогает выглядеть современно и элегантно. В то же время некоторые вещи могут визуально добавлять возраст, подчеркивать усталость лица или нарушать пропорции фигуры. Стилисты подчеркивают: дело не в возрасте, а в том, насколько гармонично одежда соответствует внешности и современным тенденциям.

Бесформенная одежда скрывает не только недостатки

Многие женщины с возрастом начинают покупать слишком широкие платья, свитера или жакеты, надеясь скрыть особенности фигуры. На самом деле, такая одежда часто создает противоположный эффект.

Бесформенные силуэты делают образ тяжелым, лишают женственности и визуально прибавляют несколько лишних килограммов. Гораздо лучше выбирать вещи полуприталенного кроя, мягко подчеркивающие фигуру, не обтягивающие ее, но и не скрывающие полностью.

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Слишком темный гардероб прибавляет возраста

Черный цвет остается классикой, однако если весь гардероб состоит только из темных вещей, лицо может выглядеть уставшим и бледным.

Стилисты рекомендуют освежать образ светлыми или теплыми оттенками. Кремовый, молочный, песочный, светло-голубой, оливковый или пудровый цвет делают внешность более молодой и придают ей выразительность.

Одежда, давно вышедшая из моды

Вещи, которые были популярными 15-20 лет назад до сих пор остались в гардеробе, часто мгновенно выдают свой возраст. Это могут быть устаревшие фасоны пиджаков, юбок, брюк или блуз.

Полностью менять гардероб не нужно. Достаточно время от времени обновлять базовые вещи, чтобы образ выглядел свежим и современным.

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Избыток декоративных деталей

Большое количество рюшей, блесток, массивной вышивки, больших страз или слишком заметных принтов может сделать образ перегруженным.

Элегантность после 50 лет чаще всего создает качественный крой, красивая ткань и лаконичный дизайн. Именно такие вещи выглядят дорогими и актуальными вне зависимости от модных тенденций.

Неправильно подобранная обувь

Изношенная обувь или модели, давно утратившие актуальность, могут испортить самый дорогой образ.

Стилисты советуют обратить внимание на удобные кожаные лоферы, элегантные кроссовки, балетки, лодочки на невысоком каблуке или современные босоножки. Они совмещают комфорт и стиль.

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Слишком большие аксессуары

Массивные украшения, большие сумки необычных форм или чересчур яркие аксессуары могут отвлекать внимание и делать образ менее гармоничным.

Лучше выбирать лаконичные серьги, аккуратные цепочки, стильные очки и сумки классических форм, которые легко сочетаются с разной одеждой.

На что обратить внимание после 50 лет

Стилисты подчеркивают, что лучший гардероб состоит из качественных базовых вещей, легко комбинированных между собой. Натуральные ткани, правильный и современный крой, удачно подобранная цветовая гамма помогают создать образ, который будет выглядеть роскошно и актуально.

Не менее важно подбирать одежду в соответствии с собственным образом жизни, а не только ориентироваться на модные тенденции.

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