Ці речі не можна носити жінкам за 50: вони старять і спотворюють загальний образ

Що не можна носити жінкам за 50 / © Freepik

Реклама

Після 50 років стиль не повинен ставати нудним або надто стриманим. Навпаки, вдало підібраний одяг допомагає мати сучасний та елегантний вигляд. Водночас деякі речі можуть візуально додавати віку, підкреслювати втому обличчя або порушувати пропорції фігури. Стилісти наголошують: справа не у віці, а в тому, наскільки гармонійно одяг відповідає зовнішності та сучасним тенденціям.

Безформний одяг приховує не лише недоліки

Багато жінок із віком починають купувати занадто широкі сукні, светри чи жакети, сподіваючись приховати особливості фігури. Насправді такий одяг часто створює протилежний ефект.

Безформні силуети роблять образ важким, позбавляють жіночності й візуально додають кілька зайвих кілограмів. Набагато краще обирати речі напівприталеного крою, які м’яко підкреслюють фігуру, не обтягують її, але й не приховують повністю.

Реклама

Надто темний гардероб додає віку

Чорний колір залишається класикою, однак якщо весь гардероб складається лише з темних речей, обличчя може мати більш втомлений вигляд.

Стилісти рекомендують освіжати образ світлими або теплими відтінками. Кремовий, молочний, пісочний, світло-блакитний, оливковий чи пудровий кольори роблять зовнішність більш молодою та додають їй виразності.

Одяг, який давно вийшов із моди

Речі, що були популярними 15-20 років тому й досі залишилися в гардеробі, часто миттєво видають свій вік. Це можуть бути застарілі фасони піджаків, спідниць, брюк або блуз.

Повністю змінювати гардероб не потрібно. Достатньо час від часу оновлювати базові речі, щоб образ мав свіжий та сучасний вигляд.

Реклама

Надлишок декоративних деталей

Велика кількість рюшів, блискіток, масивної вишивки, великих стразів або надто помітних принтів може зробити образ перевантаженим.

Елегантність після 50 років найчастіше створюють якісний крій, гарна тканина та лаконічний дизайн. Саме такі речі мають дорогий та актуальний вигляд незалежно від модних тенденцій.

Неправильно підібране взуття

Зношене взуття або моделі, які давно втратили актуальність, можуть зіпсувати навіть найдорожчий образ.

Стилісти радять звернути увагу на зручні шкіряні лофери, елегантні кросівки, балетки, човники на невисоких підборах або сучасні босоніжки. Вони поєднують комфорт і стиль.

Реклама

Занадто великі аксесуари

Масивні прикраси, великі сумки незвичайних форм або надто яскраві аксесуари можуть відволікати увагу й робити образ менш гармонійним.

Краще вибирати лаконічні сережки, акуратні ланцюжки, стильні окуляри та сумки класичних форм, які легко поєднуються з різним одягом.

На що звернути увагу після 50 років

Стилісти наголошують, що найкращий гардероб складається з якісних базових речей, які легко комбінувати між собою. Натуральні тканини, правильний і сучасний крій, вдало підібрана кольорова гама допомагають створити образ, який матиме розкішний та актуальний вигляд.

Не менш важливо підбирати одяг відповідно до власного стилю життя, а не лише орієнтуватися на модні тенденції.

Реклама

Новини партнерів