Итальянки добавляют это в порошок: вещи становятся мягкими, идеально чистыми и пахнут свежестью

Как сделать вещи мягкими / © Фото из открытых источников

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Итальянки давно известны своей любовью к чистоте и уходу за одеждой. Многие из них пользуются простыми домашними хитростями, которые помогают поддерживать вещи в отличном состоянии без дорогих средств. Один из таких способов — добавить перед стиркой два доступных продукта: пищевую соду и поваренную соль. В правильных пропорциях они помогают смягчить ткань, освежить белье и сделать действие стирального порошка более эффективным.

Почему именно сода и соль

Пищевая сода хорошо нейтрализует неприятные запахи, помогает смягчить воду и способствует лучшему растворению загрязнений. Благодаря этому стиральное средство работает более эффективно даже при невысокой температуре.

Поваренная соль, в свою очередь, помогает дольше сохранять насыщенность цветов ткани, смягчает волокна и предотвращает быстрое выцветание одежды. Особенно хорошо этот способ подходит для цветных вещей, полотенец и постельного белья.

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Как правильно использовать

Перед запуском стиральной машины в барабан или в отсек вместе со стиральным порошком добавляют примерно одну столовую ложку пищевой соды и одну столовую ложку поваренной соли.

После этого запускается обычный режим стирки в соответствии с рекомендациями на этикетке одежды. Такой способ подходит для большинства хлопчатобумажных, льняных и смешанных тканей.

Какой результат можно получить

После стирки ткань становится более мягкой на ощупь, а неприятные запахи исчезают даже из полотенец или спортивной одежды. Белье легче выполаскивается, а цветные вещи дольше остаются яркими.

Кроме того, сода помогает снизить образование известкового налета внутри стиральной машины, что положительно влияет на ее долговечность.

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Когда этот способ лучше не использовать

Несмотря на универсальность метода, его не рекомендуют применять для деликатных тканей, таких как натуральный шелк, шерсть или кашемир. Для таких материалов лучше использовать специальные средства для стирки.

Также не стоит значительно превышать рекомендованное количество соды и соли, ведь излишек может оставить следы на темной одежде, если полоскание будет недостаточным.

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