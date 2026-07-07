Анастасия Цимбалару после поездки в Нью-Йорк сделала неожиданное признание о Голливуде

Анастасия Цимбалару / © instagram.com/nastya_tsymbalaru

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Украинская актриса Анастасия Цимбалару поделилась впечатлениями о Нью-Йорке и неожиданно объяснила, почему после знакомства с США у неё не возникло желания строить карьеру в Голливуде.

Артистка призналась, что мегаполис оставил после себя незабываемые впечатления. Больше всего её поразили ритм города, постоянное движение и ощущение, будто именно там всё находится в центре событий. В то же время знакомство с Нью-Йорком оказалось слишком коротким. Именно поэтому Цимбалару уже задумывается о следующей поездке. На этот раз она хотела бы остаться там подольше, чтобы лучше прочувствовать город. А пока звезда называет себя лишь туристкой и внимательной наблюдательницей.

«Как и в любом большом городе — новые возможности. Но я не питаю иллюзий: знаю цену успеха и то, сколько усилий он требует. Желания приехать покорять Голливуд — не возникло. В этой поездке я исключительно туристка и наблюдательница», — поделилась актриса в блиц-интервью «Люкс ФМ».

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Анастасия Цимбалару / © instagram.com/nastya_tsymbalaru

Кроме того, знаменитость честно призналась, что не всё в американском мегаполисе приятно её удивило. В частности, самым большим разочарованием оказался кофе. В то же время среди мест, которые больше всего полюбились ей, оказался Манхэттен. Кроме того, Цимбалару призналась, что так и не успела осуществить одну из своих маленьких мечт.

«Я так и не осуществила свою маленькую мечту — побегать в Центральном парке. Это, конечно, не прогулка, но голову и душу проветривает не хуже», — рассказала знаменитость.

Во время блиц-интервью актриса также отметила, что не смогла бы выбрать между утренним и вечерним Нью-Йорком, ведь у каждого из них своя особая атмосфера. А если говорить о городе одним словом, то для неё это — «мечта».

Напомним, недавно Владимир Дантес отреагировал на симпатию известной украинской актрисы Анастасии Цимбалару и поразил всех своим признанием.

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