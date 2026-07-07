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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
56
Час на прочитання
2 хв

Анастасія Цимбалару після поїздки до Нью-Йорка зробила неочікуване зізнання про Голлівуд

Акторка відверто висловилася про Нью-Йорк після подорожі.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Гребешко Анастасія Гребешко
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Анастасія Цимбалару

Анастасія Цимбалару / © instagram.com/nastya_tsymbalaru

Українська акторка Анастасія Цимбалару поділилася враженнями від Нью-Йорка та несподівано пояснила, чому після знайомства зі США в неї не виникло бажання будувати кар’єру в Голлівуді.

Артистка зізналася, що мегаполіс залишив по собі незабутні емоції. Найбільше її захопили ритм міста, постійний рух і відчуття, ніби саме там усе перебуває в центрі подій. Водночас знайомство з Нью-Йорком виявилося надто коротким. Саме тому Цимбалару вже замислюється про ще одну поїздку. Цього разу вона хотіла б залишитися там довше, щоб краще відчути місто. А поки що зірка називає себе лише туристкою та уважною спостерігачкою.

«Як і в будь-якому великому місті — нові можливості. Але ілюзіями не живу: знаю ціну успіху і кількість зусиль, яких він потребує. Бажання приїхати підкорювати Голлівуд — не з’явилося. У цій поїздці я виключно туристка і спостерігачка», — поділилася акторка в бліц Люкс ФМ.

Анастасія Цимбалару / © instagram.com/nastya_tsymbalaru

Анастасія Цимбалару / © instagram.com/nastya_tsymbalaru

Також знаменитість чесно розповіла, що не все в американському мегаполісі її приємно здивувало. Зокрема, найбільшим розчаруванням стала кава. Водночас серед місць, які найбільше запали їй у душу, опинився Мангеттен. Крім того, Цимбалару зізналася, що так і не встигла здійснити одну зі своїх маленьких мрій.

«Я так і не здійснила свою маленьку мрію — побігати в Центральному парку. Це, звісно, не прогулянка, але голову й душу провітрює не гірше», — розповіла знаменитість.

Під час бліцінтерв’ю акторка також зазначила, що не змогла б обрати між ранковим і вечірнім Нью-Йорком, адже кожен має свою особливу атмосферу. А якщо говорити про місто одним словом, то для неї це — «мрія».

Нагадаємо, нещодавно Володимир Дантес відреагував на симпатію відомої української акторки Анастасії Цимбалару та приголомшив зізнанням.

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Дата публікації
Кількість переглядів
56
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