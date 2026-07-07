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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
138
Час на прочитання
1 хв

Схудла Ребел Вілсон замилувала фото з дружиною та двома підрослими донечками на сімейному відпочинку

Артистка показала, як минає їхня літня відпустка.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
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Ребел Вілсон із дружиною

Ребел Вілсон із дружиною / © instagram.com/rebelwilson

Австралійська акторка Ребел Вілсон замилувала фото з дружиною, дизайнеркою Рамоною Агрумою, та двома підрослими донечками.

Артистка зараз насолоджується літнім відпочинком. Компанію знаменитості склали її дружина та донечка. У своєму Instagram 46-річна акторка вже показала перші кадри з відпустки.

На знімку схудла Ребел Вілсон та Рамона Агрума позували на пляжі разом із помітно підрослими донечками. Вони насолоджувались сонячними променями та плаванням у прохолодній воді.

«Фантастична четвірка», — коротко підписала сімейну світлину зірка Голлівуду.

Ребел Вілсон із дружиною та доньками / © instagram.com/rebelwilson

Ребел Вілсон із дружиною та доньками / © instagram.com/rebelwilson

А от підписники у коментарях виявились більш говіркими. Сімейство артистки просто засипали компліментами.

  • Яка чудова родина!

  • Такі милі!

  • Діти ростуть так швидко!

Зазначимо, Ребел Вілсон влітку 2022 року здійснила камінгаут та оголосила, що перебуває в стосунках із дизайнеркою Рамоною Агрумою. У вересні 2024-го пара офіційно уклала шлюб. Закохані виховують двох доньок. Восени 2022-го на світ за допомогою сурогатного материнства з’явилась Ройс, а навесні 2026-го Рамона народила Роуз.

Нагадаємо, нещодавно українська акторка Інна Білоконь замилувала рідкісним фото з чоловіком та онукою. Артистка показувала, як проводить час із рідними.

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Дата публікації
Кількість переглядів
138
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