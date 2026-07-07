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Схудла Ребел Вілсон замилувала фото з дружиною та двома підрослими донечками на сімейному відпочинку
Артистка показала, як минає їхня літня відпустка.
Австралійська акторка Ребел Вілсон замилувала фото з дружиною, дизайнеркою Рамоною Агрумою, та двома підрослими донечками.
Артистка зараз насолоджується літнім відпочинком. Компанію знаменитості склали її дружина та донечка. У своєму Instagram 46-річна акторка вже показала перші кадри з відпустки.
На знімку схудла Ребел Вілсон та Рамона Агрума позували на пляжі разом із помітно підрослими донечками. Вони насолоджувались сонячними променями та плаванням у прохолодній воді.
«Фантастична четвірка», — коротко підписала сімейну світлину зірка Голлівуду.
А от підписники у коментарях виявились більш говіркими. Сімейство артистки просто засипали компліментами.
Яка чудова родина!
Такі милі!
Діти ростуть так швидко!
Зазначимо, Ребел Вілсон влітку 2022 року здійснила камінгаут та оголосила, що перебуває в стосунках із дизайнеркою Рамоною Агрумою. У вересні 2024-го пара офіційно уклала шлюб. Закохані виховують двох доньок. Восени 2022-го на світ за допомогою сурогатного материнства з’явилась Ройс, а навесні 2026-го Рамона народила Роуз.
Нагадаємо, нещодавно українська акторка Інна Білоконь замилувала рідкісним фото з чоловіком та онукою. Артистка показувала, як проводить час із рідними.