Схудла Ребел Вілсон замилувала фото з дружиною та двома підрослими донечками на сімейному відпочинку

Ребел Вілсон із дружиною / © instagram.com/rebelwilson

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Австралійська акторка Ребел Вілсон замилувала фото з дружиною, дизайнеркою Рамоною Агрумою, та двома підрослими донечками.

Артистка зараз насолоджується літнім відпочинком. Компанію знаменитості склали її дружина та донечка. У своєму Instagram 46-річна акторка вже показала перші кадри з відпустки.

На знімку схудла Ребел Вілсон та Рамона Агрума позували на пляжі разом із помітно підрослими донечками. Вони насолоджувались сонячними променями та плаванням у прохолодній воді.

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«Фантастична четвірка», — коротко підписала сімейну світлину зірка Голлівуду.

Ребел Вілсон із дружиною та доньками / © instagram.com/rebelwilson

А от підписники у коментарях виявились більш говіркими. Сімейство артистки просто засипали компліментами.

Яка чудова родина!

Такі милі!

Діти ростуть так швидко!

Зазначимо, Ребел Вілсон влітку 2022 року здійснила камінгаут та оголосила, що перебуває в стосунках із дизайнеркою Рамоною Агрумою. У вересні 2024-го пара офіційно уклала шлюб. Закохані виховують двох доньок. Восени 2022-го на світ за допомогою сурогатного материнства з’явилась Ройс, а навесні 2026-го Рамона народила Роуз.

Нагадаємо, нещодавно українська акторка Інна Білоконь замилувала рідкісним фото з чоловіком та онукою. Артистка показувала, як проводить час із рідними.

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