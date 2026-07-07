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Похудевшая Ребел Уилсон восхитила фото с женой и двумя подросшими дочерьми на семейном отдыхе
Артистка показала, как проходит их летний отпуск.
Австралийская актриса Ребел Уилсон восхитила фото с женой, дизайнером Рамоной Агрумой, и двумя подросшими дочерьми.
Артистка сейчас наслаждается летним отдыхом. Компанию знаменитости составили ее жена и дочки. В своем Instagram 46-летняя актриса уже показала первые кадры с отпуска.
На снимке похудевшая Ребел Уилсон и Рамона Агрума позировали на пляже вместе с заметно подросшими дочерьми. Они наслаждались солнечными лучами и плаванием в прохладной воде.
«Фантастическая четверка», — коротко подписала семейную фотографию звезда Голливуда.
А вот подписчики в комментариях оказались более разговорчивыми. Семейство артистки просто засыпали комплиментами.
Какая замечательная семья!
Такие милые!
Дети растут так быстро!
Отметим, Ребел Уилсон летом 2022 года осуществила каминг-аут и объявила, что находится в отношениях с дизайнером Рамоной Агрумой. В сентябре 2024-го пара официально заключила брак. Влюбленные воспитывают двух дочерей. Осенью 2022-го на свет с помощью суррогатного материнства появилась Ройс, а весной 2026-го Рамона родила Роуз.
Напомним, недавно украинская актриса Инна Белоконь восхитила редким фото с мужем и внучкой. Артистка показывала, как проводит время с родными.