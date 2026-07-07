Богдан Буше показался в клинике под капельницей и раскрыл, что произошло: "С иммунитетом сложная ситуация"

Богдан Буше

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Украинский актер, блогер и ведущий Богдан «Буше» Шелудяк заставил своих поклонников поволноваться за него.

В Instagram-stories знаменитость опубликовал фото, которое было сделано в клинике. На снимке актер лежал на кушетке, а к его руке была подключена система капельницы. Богдан Буше сразу же успокоил поклонников. Он признался, что сдал анализы и проверил организм. Наконец, ему назначили определенные капельницы.

«Я ведь не сам решил себе прокапаться и лежу такой, капаюсь. Я сдал анализы, сделал чекап организма. Мы определили с врачом, что мне необходимо для поддержания организма именно сейчас, в этот сезон, кроме постоянной поддержки», — поделился блогер.

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Богдан Буше в клинке / © instagram.com/bushe8

В частности, Богдан Буше сделал антиоксидантную капельницу, чтобы почистить кровь. Кроме того, блогеру капали витамины, а также вещества, помогающие поддерживать иммунитет.

«Сейчас я сделал антиоксидантную капельницу, чтобы почистить кровь. Сейчас капаю разные витамины для того, чтобы лучше усваивалось железо, например из пищи, и для того, чтобы поддерживать иммунитет, потому что с иммунитетом у меня достаточно сложная ситуация, но такими вещами его можно поддерживать и плюс-минус быть в балансе», — добавил блогер.

Напомним, недавно актриса Виктория Билан неожиданно попала в больницу. Артистка оказалась в клинике ревматологии.

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