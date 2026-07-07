Богдан Буше показався в клініці під крапельницею і розкрив, що сталося: "З імунітетом складна ситуація"

Богдан Буше

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Український актор, блогер та ведучий Богдан «Буше» Шелудяк змусив своїх прихильників неабияк хвилюватися за нього.

В Instagram-stories знаменитість опублікував фото, яке було зроблене в клініці. На знімку актор лежав на кушетці, а до його руки була приєднана система крапельниці. Богдан Буше одразу ж заспокоїв прихильників. Він зізнався, що здав аналізи та перевірив організм. Врешті, йому призначили певні крапельниці.

«Я ж не сам вирішив собі прокапатися і лежу такий, капаюся. Я здав аналізи, зробив чекап організму. Ми визначили з лікарем, що мені потрібно для підтримки організму конкретно зараз, у цей сезон, окрім постійної підтримки», — поділився блогер.

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Богдан Буше у клінці / © instagram.com/bushe8

Зокрема, Богдану Буше зробили антиоксидантну крапельницю, аби почистити кров. Окрім того, блогеру капали вітаміни, а також речовини, що допомагають підтримувати імунітет.

«Зараз я зробив антиоксидантну крапельницю, для того, щоб почистити кров. Зараз капаю різні вітаміни для того, щоб краще засвоювалося залізо, наприклад, з їжі, і для того, щоб підтримувати імунітет, бо з імунітетом у мене достатньо складна ситуація, але такими речами його можна підтримувати і плюс-мінус бути в балансі», — додав блогер.

Нагадаємо, нещодавно акторка Вікторія Білан несподівано потрапила до лікарні. Артистка опинилася у клініці ревматології.

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