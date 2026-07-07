Джессіка Альба з молодшим на 12 років бойфрендом замилувала романтикою у стильних образах

Джессіка Альба / © instagram.com/jessicaalba

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Американська акторка Джессіка Альба поділилася новими романтичними кадрами зі своїм коханим, актором Денні Раміресом.

Закохані разом побували на гучному весіллі Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі, яке відбулося 3 липня у Нью-Йорку. Для урочистої події Альба обрала ефектну сукню від Prada з глибоким декольте та блискучою золотою спідницею, водночас її 33-річний обранець, зірка фільму «Топ Ґан: Меверік», постав у класичному чорному костюмі.

У своєму Instagram акторка показала милі моменти підготовки до свята, зокрема ніжний кадр, на якому Денні цілує її в щоку, поки вона усміхається на камеру. Пара показала свій вигляд «до» та «після» підготовки. Також Джессіка опублікувала власне фото в повний зріст перед дзеркалом, щоб продемонструвати модний вечірній образ.

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Джессіка Альба та Денні Рамірес / © instagram.com/jessicaalba

Джессіка Альба та Денні Рамірес / © instagram.com/jessicaalba

Джессіка Альба / © instagram.com/jessicaalba

«Ми любимо кохання. Вітаємо T&T — така чудова ніч, щоб святкувати з вами», — написала Альба.

До слова, Джессіка знайома з Тейлор Свіфт уже понад десять років. Ще 2015-го вона знялася у кліпі співачки на пісню Bad Blood.

Нагадаємо, на початку 2025 року Альба подала на розлучення зі своїм чоловіком Кешем Ворреном після майже 17 років шлюбу. Вже за кілька місяців її помітили разом із Денні Раміресом після спільної подорожі. Згодом інсайдери підтвердили роман знаменитостей, а незабаром вони припинили приховувати свої почуття та офіційно оголосили про стосунки в Instagram після спільної появи на благодійному вечорі Baby2Baby.

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