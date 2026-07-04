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- Гламур
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"Мама" Верки Сердючки Билоконь восхитила редкими фото с мужем и двухлетней внучкой
Семья проводит летний отдых вместе.
Украинская актриса Инна Билоконь, играющая сценическую маму Верки Сердючки, порадовала поклонников семейным контентом и показала самых дорогих людей.
В своем Instagram знаменитость опубликовала серию редких фотографий с мужем Олегом и маленькой внучкой Вероникой. Семья устроила уютную фотосессию среди цветущего лавандового поля. На снимках двухлетняя девочка нежно целует звездную бабушку, а также позирует на плечах у дедушки.
Для летней фотосессии Инна выбрала элегантный черный костюм, ее муж появился в светлой футболке и шортах, а маленькая Вероника предстала в легком летнем виде с майкой и шортами. Кроме атмосферных кадров в лаванде, артистка также показала, как проводит время с внучкой в бассейне. Бабушка и внучка вместе наслаждались водными развлечениями и солнечным отдыхом.
«Наше лето», — коротко, но очень тепло подписала фотографии Инна Билоконь.
В комментариях подписчики не сдерживали эмоций и засыпали семью комплиментами.
У вас есть невероятные глаза. Очень красивая семья!
Какая же волшебная у вас внучка! Пусть растет здоровой и счастливой!
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