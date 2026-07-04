"Мама" Верки Сердючки Билоконь восхитила редкими фото с мужем и двухлетней внучкой

Верка Сердючка и Инна Билоконь / © instagram.com/v_serduchka

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Украинская актриса Инна Билоконь, играющая сценическую маму Верки Сердючки, порадовала поклонников семейным контентом и показала самых дорогих людей.

В своем Instagram знаменитость опубликовала серию редких фотографий с мужем Олегом и маленькой внучкой Вероникой. Семья устроила уютную фотосессию среди цветущего лавандового поля. На снимках двухлетняя девочка нежно целует звездную бабушку, а также позирует на плечах у дедушки.

Для летней фотосессии Инна выбрала элегантный черный костюм, ее муж появился в светлой футболке и шортах, а маленькая Вероника предстала в легком летнем виде с майкой и шортами. Кроме атмосферных кадров в лаванде, артистка также показала, как проводит время с внучкой в бассейне. Бабушка и внучка вместе наслаждались водными развлечениями и солнечным отдыхом.

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Инна Белоконь с внучкой / © instagram.com/belokoninnaviktorovna

Инна Белоконь с мужем и внучкой / © instagram.com/belokoninnaviktorovna

Инна Белоконь с внучкой / © instagram.com/belokoninnaviktorovna

«Наше лето», — коротко, но очень тепло подписала фотографии Инна Билоконь.

В комментариях подписчики не сдерживали эмоций и засыпали семью комплиментами.

У вас есть невероятные глаза. Очень красивая семья!

Какая же волшебная у вас внучка! Пусть растет здоровой и счастливой!

Напомним, недавно жених-военный Леси Никитюк показал их годовалого сына Оскара и как он подрос.

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