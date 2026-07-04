Ирина Федишин после трагической гибели Николая Янченко показала их последнее фото

Ирина Федишин, Николай Янченко / © instagram.com/irynafedyshyn

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Украинская певица Ирина Федишин отреагировала на смерть народного артиста Украины, певца, композитора и поэта Николая Янченко.

Артиста не стало в первый день июля. Его жизнь унес трагический случай. Николая Янченко нашли мертвым в бассейне возле своего дома Винницкой области. К сожалению, причиной стал удар током. Смерть наступила мгновенно. На потерю сразу отреагировали его самые близкие друзья и коллеги.

Так, печальное известие поначалу распространила солистка группы «Лісапетний батальйон» Наталья Фаллион. Вскоре соболезнования выразила певица Ирина Федишин. С обоими народный артист Украины гастролировал в рамках благотворительных выступлений. В Instagram исполнительница показала последнее фото с улыбающимся 66-летним Николаем Александровичем.

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Федишин рассказала поклонникам, что незадолго до смерти у нее с коллегой были амбициозные планы. Однако, к сожалению, сбыться им не суждено. Певица выразила свою боль и благодарность Николаю Янченко за музыкальное наследие, богатое народными хитами.

Ирина Федишин и Николай Янченко / © instagram.com/irynafedyshyn

«Это фото мы сделали всего несколько дней назад. Именно тогда позвонил по телефону Николай Янченко, хотел встретиться и очень стремился снова вместе выступать на концертах. Те дни, проведённые рядом, стали особенно ценными и останутся в памяти навсегда. Очень больно осознавать, что это наше последнее общее фото. Спасибо за все песни, талант, искренность, за любовь к Украине. Светлая память. Пусть Господь примет Вашу душу в Свои объятия. Почивайте с Богом», — трогательно написала звезда.

К слову, на днях родственники и поклонники простились с Николаем Янченко в Виннице. Похоронили народного артиста Украины на кладбище в родном поселке Канава. Но вечными в памяти поклонников остаются такие хиты, как «Лише у нас на Україні», «Перелаз», «Карасик», «Ой, чого ж ти, мамо», «Яблуня» и еще сотни других.

Напомним, недавно стало известно о смерти звезды «Гарри Поттера» и «Индианы Джонса» Майкла Берна. Жизнь актера оборвалась в возрасте 82 лет.

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