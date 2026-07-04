Синдром "хорошей девочки": почему женщинам ставят диагноз СДВГ на несколько лет позже, чем мужчинам

Синдром «хорошей девочки» / © Credits

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Вместе с профессором Давидой Гартман, дипломированным психологом в области образования и детской психологии, редакторы издания Medical News Today попытались разобраться, почему пришло время пересмотреть устаревшие шаблоны и перестать придумывать «болезни» там, где просто другое строение мозга.

Представьте себе классическую картину, вы встаете из-за рабочего стола, одной рукой держите ноутбук, другой печатаете письмо, параллельно идете за кофе и ведете оживленную беседу с коллегой. Для кого-то всё это выглядит как странная и чрезвычайно сложная многозадачность, а для женщины с СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивности) — это обычный, повседневный режим работы её мозга.

Сегодня всё больше успешных, талантливых и зрелых женщин неожиданно обнаруживают у себя нейроразличие. Однако статистика неумолима: женщины с СДВГ узнают о своем особом ментальном статусе в среднем на 5 лет позже, чем мужчины. Огромное количество девушек вообще выпадает из поля зрения специалистов или годами лечится от ложных диагнозов, таких как генерализованное тревожное расстройство или депрессия.

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Ловушка медицинских шаблонов

Главная проблема кроется в самой системе диагностики. Исторически сложилось так, что официальные медицинские справочники создавались и тестировались преимущественно мужчинами среднего возраста. В результате в обществе и среди врачей укоренился один очень узкий стереотип, что СДВГ — это диагноз для непоседливого мальчишки, который буквально прыгает по стенам и срывает уроки.

Если ребенок или взрослый не вписывается в этот шаблон, специалисты просто не замечают расстройства. Профессор Давида, которая сама узнала о своём СДВГ уже во взрослом возрасте, отмечает, что современное общество всё чаще отходит от медицинской терминологии. Вместо слов «болезнь», «симптомы» или «диагноз» специалисты используют понятия «черты» и «идентификация», ведь СДВГ — это не болезнь, которую нужно лечить, а естественная вариация работы мозга, которая является частью общего человеческого нейроразнообразия.

Феномен маскировки

Девочки с СДВГ часто вырастают тихими, застенчивыми и на удивление успешными в учебе. Умственная гиперактивность бушует в их головах, но снаружи они кажутся спокойными мечтательницами. Причина этого — социокультурное давление.

С самого детства общество требует от девочек быть послушными, милыми, хорошо себя вести и учитывать чувства других. Когда мы осознаем эти неписаные правила, девочки очень рано учатся маскироваться. Они буквально разыгрывают перед учителями и родителями «спектакль глубокой концентрации», могут совершенно не успевать за ходом урока или витать в облаках, но никогда в этом не признаются, чтобы не получить звание «плохой ученицы».

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Однако такая вынужденная адаптация к социальным стандартам обходится дорого:

Внутреннее истощение. Постоянный контроль над каждым своим словом, попытки говорить меньше и не выпаливать первую попавшуюся мысль требуют титанических усилий.

Психологическое давление. Маскировка часто провоцирует хронический стресс, чувство стыда и самокритику, когда женщина после вечеринки часами прокручивает в голове свои реплики.

Эмоциональное выгорание. С возрастом, когда социальные роли усложняются, держать маску становится всё труднее.

Перименопауза как триггер

Нередко женщины начинают подозревать у себя СДВГ только в 30, 40 лет или даже позже. Пока рядом есть поддержка родителей или чёткая структура, мозг справляется. Особенно с учётом того, что у людей с СДВГ нет как такового дефицита внимания, у них есть избыток внимания, но оно фокусируется только на том, что вызывает искренний интерес, ощущение новизны и творческий азарт.

Критический момент наступает с появлением детей или когда женщина вступает в период перименопаузы. Гормональные изменения в это время существенно снижают эмоциональную выносливость и способность справляться со стрессом. Бытовая забывчивость, хаос в планировании задач и эмоциональные колебания обостряются. Поскольку симптомы перименопаузы, например, «туман в голове», очень похожи на проявления РДУГ, расставить точки над «i» может только тщательная, глубокая оценка жизненной истории женщины, в которой обязательно должны быть зафиксированы соответствующие черты еще до 12-летнего возраста.

Ожидания и реальность

Сегодня в соцсетях ходит миф о том, что частные клиники ставят диагноз СДВГ направо и налево. Однако реальная медицинская практика доказывает обратное: официальное подтверждение — это длительный, скрупулезный процесс анализа всей жизни человека. Другая проблема — когда из-за генетического фактора родители женщины, которые, скорее всего, тоже страдают СДВГ, принижают значение её опыта фразами вроде: «Да это же совершенно нормально, все так живут». Именно поэтому специалисты поддерживают право на самоидентификацию.

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Что касается лечения, то универсального рецепта не существует. Медикаментозная поддержка, например стимуляторы, действительно помогает многим очистить ум от фонового шума и придать хаосу структуру, но она подходит далеко не всем. Жизнь не становится идеальной только благодаря таблеткам, это всегда индивидуальный путь поиска баланса.

Главными же препятствиями для женщин на пути к самопознанию остаются огромные очереди на диагностику, высокая стоимость частных консультаций и банальная нехватка знаний у врачей. СДВГ может успешно маскироваться у преподавательниц, успешных врачей, художниц или бизнес-леди. Женский карьерный успех не означает, что ей не нужна помощь.

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