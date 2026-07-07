Известная украинская блоггерша после инсульта в 29 лет назвала причину: "Стала человеком с инвалидностью"

Анита Соловей

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Украинская блогер Анита Соловей, которая два года назад пережила ишемический инсульт, откровенно рассказала, что на самом деле привело к тяжелому недугу.

По словам инфлюэнсерши, причиной инсульта стало многолетнее курение. Об этом она написала в комментарии под видео медицинского блогера, посвященном тому, что инсульт все чаще встречается в молодом возрасте. Анита призналась, что долго курила IQOS и кальяны и даже не подозревала, что это постепенно разрушает ее сосуды. Теперь блогер призывает других не повторять ее ошибок.

«А еще курение! Я получила инсульт в 29 лет. Причина — курение! IQOS, кальяны. Я была адептом этого. А сосуды в это время рушились. Очень прошу всех, кто читает, выбросить нафиг все. Я стала человеком с инвалидностью, а могло быть еще хуже. За здоровьем следила, чек-апы проходила. Так что бросайте курить и идите в зал. Он снижает на 33% вероятность сосудистых болезней», — подчеркнула блогер.

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Сторис Аниты Соловей

Напомним, инсульт у Аниты Соловей произошел еще в 2024 году прямо во время проведения образовательного вебинара. В прямом эфире ей внезапно стало плохо, после чего ей вызвали скорую помощь. В результате обследований медики диагностировали у 29-летней блогерши ишемический инсульт.

После пережитого Соловей долго пыталась понять, что именно спровоцировало болезнь. Тогда она рассказывала, что регулярно проходила медицинские обследования, не имела наследственной склонности к сосудистым заболеваниям и чувствовала себя вполне здоровой. Впрочем, последствия инсульта оказались серьезными. Из-за нарушения кровообращения у блогера резко ухудшилось зрение, а впереди ее ждала длительная реабилитация.

Напомним, недавно актриса Виктория Билан также озадачила фанов резким ухудшением самочувствия. Она показалась в палате, где ей проводили манипуляции.

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