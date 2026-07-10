Сборная Португалии получила нового главного тренера

Жорж Жезуш / © Associated Press

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Сборная Португалии объявила о назначении Жорже Жезуша на пост главного тренера.

Об этом сообщается на официальных страницах португальской сборной в соцсетях.

Детали сотрудничества 71-летнего португальского специалиста с национальной командой не разглашаются.

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У руля сборной Португалии он заменил испанца Роберто Мартинеса, который подал в отставку после поражения от Испании (0:1) в 1/8 финала чемпионата мира-2026.

Предыдущим местом работы Жезуша был "Аль-Наср", за который выступает легендарный форвард португальской сборной Криштиану Роналду. В прошлом сезоне Жезуш помог Роналду впервые выиграть чемпионат Саудовской Аравии.

До этого Жезуш тренировал саудовский "Аль-Хилаль", турецкий "Фенербахче", португальскую "Бенфику", бразильский "Фламенго", португальские "Спортинг" и "Брагу".

Ранее сообщалось, что Роналду не сдержал слез после драматического поражения от Испании и вылета с ЧМ-2026.

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Также мы рассказывали, что Роналду повторил антирекорд чемпионатов мира по количеству поражений.

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