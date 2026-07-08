Аргентина — Швейцария: букмекеры сделали прогноз на матч 1/4 финала ЧМ-2026

Лионель Месси / © Associated Press

Реклама

В воскресенье, 12 июля, сборные Аргентины и Швейцарии сразятся в матче 1/4 финала чемпионата мира-2026.

Поединок состоится на арене "Arrowhead Stadium" в американском городе Канзас-Сити. Стартовый свисток прозвучит в 04:00 по киевскому времени.

На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча Аргентина — Швейцария.

Реклама

На текущем Мундиале аргентинцы заняли первое место в группе J, разгромив Алжир (3:0), обыграв Австрию (2:0) и разобравшись с Иорданией (3:1). В 1/16 финала команда Лионеля Месси в экстра-таймах дожала Кабо-Верде (3:2), а в 1/8 финала совершила суперкамбэк против Египта (3:2).

Швейцарцы финишировали первыми квартетами B, сыграв вничью с Катаром (1:1), разгромив команду Боснии и Герцеговины (4:1), а также обыграв Канаду (2:1). В 1/16 финала подопечные Мурата Якина обыграли Алжир (2:0), а в 1/8 финала в серии пенальти одолели Колумбию после ничьей 0:0 в основное и дополнительное время.

Прогноз букмекеров на матч Аргентина — Швейцария

Фаворитом матча букмекеры считают сборную Аргентины. На победу действующих чемпионов мира в основное время можно поставить с коэффициентом 1,77. Ничья — 3,60. Выигрыш швейцарцев — 5,00.

На выход Месси и Ко в полуфинал принимаются ставки с коэффициентом 1,35. Проход Швейцарии в следующую стадию — 3,00.

Реклама

Победитель пары Аргентина — Швейцария в 1/2 финала сразится с триумфатором противостояния Норвегия — Англия.

ЧМ-2026 продлится с 11 июня по 19 июля в трех странах — США, Мексике и Канаде. Это первый Мундиаль, в котором принимают участие 48 сборных — самое большое количество в истории турнира. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

Ранее сообщалось, что Месси расплакался после безумной победы Аргентины над Египтом на ЧМ-2026.

Также мы рассказывали, что тренер сборной Египта жестко разнес судей и ФИФА после матча с Аргентиной на ЧМ-2026.

Реклама

Новости партнеров