Аргентина с голом Месси совершила суперкамбэк против Египта и вышла в 1/4 финала ЧМ-2026

Аргентина — Египет / © Associated Press

Реклама

Сборная Аргентины обыграла команду Египта в матче 1/8 финала чемпионата мира-2026. Поединок на арене "Mercedes-Benz Stadium" в Атланте (США) завершился со счетом 3:2 .

Египтяне открыли счет на 15-й минуте встречи — Яссер Ибрагим забил головой после подачи, которую с правого фланга выполнил Марван Аттия.

Аргентина — Египет / © Associated Press

Аргентина — Египет / © Associated Press

На 21-й минуте у аргентинцев была прекрасная возможность отыграться. Хайссем Хассан завалил Николаса Тальяфико в собственной штрафной площадке и арбитр назначил пенальти. Однако Лионель Месси ударом с 11-метровой отметки не сумел переиграть вратаря египтян Мостафу Шобейра.

Реклама

Таким образом, Месси стал первым футболистом в истории чемпионатов мира, который не забил два пенальти в течение одного турнира.

Аргентина — Египет / © Associated Press

Аргентина — Египет / © Associated Press

На 28-й минуте "альбиселесте" имели еще один опасный момент — Алексис Макаллистер пробил головой после навеса Родриго Де Пауля с правого фланга, но Шобейр совершил сейв.

На 31-й минуте аргентинцы в очередной раз были близки к голу — Месси прямым ударом со штрафного попал в штангу.

На 39-й минуте уже Хулиан Альварес в упор расстреливал ворота египтян, но Шобейр снова совершил невероятный сейв, чем спас "фараонов" от пропущенного мяча.

Реклама

После перерыва подопечные Лионеля Скалони продолжат давить на ворота африканской сборной. На 47-й минуте Де Пауль нанес удар из-за пределов штрафной площадки, но Шобейр зафиксировал мяч в своих руках.

На 58-й минуте сборная Египта во второй раз поразила ворота аргентинцев — Зико в быстрой контратаке точно пробил в дальний угол. Однако после просмотра видеоповтора (VAR) рефери отменил гол из-за того, что Аттия наступил на ногу Лисандро Мартинесу, когда отбирал мяч.

На 67-й минуте египтяне таки шокировали аргентинцев вторым голом, который на этот раз уже не отменили. "Фараоны" организовали контратаку и Зико расстрелял ворота Эмилиано Мартинес после передачи Хайссема Хассана.

Аргентина — Египет / © Associated Press

Аргентина — Египет / © Associated Press

На 79-й минуте действующие чемпионы мира сократили отставание в счете — Кристиан Ромеро забил головой после навеса Месси с правого фланга.

Реклама

Аргентина — Египет / © Associated Press

Благодаря этому Месси побил рекорд Диего Марадоны и стал лучшим ассистентом в истории ЧМ. На его счету 9 результативных передач на Мундиалях.

А уже на 84-й минуте Аргентина сравняла счет — Месси ударом из пределов штрафной площадки вколотил мяч под перекладину.

Для Лионеля это 8-й гол на ЧМ-2026, он захватил лидерство в бомбардирской гонке турнира, обойдя Килиана Мбаппе (Франция) и Эрлинга Холанда (Норвегия), которые забили по 7 мячей.

Аргентина — Египет / © Associated Press

Аргентина — Египет / © Associated Press

На 90+2-й минуте Аргентина вырвала победу — Энцо Фернандес забил головой после навеса Лаутаро Мартинеса с правого фланга.

Реклама

Аргентина — Египет / © Associated Press

Аргентина — Египет / © Associated Press

Аргентина в 1/4 финала сразится с победителем матча Швейцария — Колумбия, который состоится во вторник, 7 июля, в 23:00 по киевскому времени.

На ЧМ-2026 аргентинцы заняли первое место в группе J, разгромив Алжир (3:0), обыграв Австрию (2:0) и разобравшись с Иорданией (3:1). В 1/16 финала команда Лионеля Месси в экстра-таймах дожала Кабо-Верде (3:2).

Египтяне финишировали вторыми в квартете G, сыграв вничью с Бельгией (1:1), одолев Новую Зеландию (3:1) и разделив очки с Ираном (1:1). В 1/16 финала команда Мохаммеда Салаха в серии пенальти одолела Австралию (1:1, пен. 4:2).

ЧМ-2026 продлится с 11 июня по 19 июля в трех странах — США, Мексике и Канаде. Это первый Мундиаль, в котором принимают участие 48 сборных — самое большое количество в истории турнира. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

Ранее сообщалось, что Испания вырвала победу над Португалией и вышла в четвертьфинал ЧМ-2026.

Также мы рассказывали, что Бельгия разгромила США и вышла в четвертьфинал ЧМ-2026.

Реклама

Новости партнеров