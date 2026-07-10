Пожежу у Чорнобильській зоні відчуження ліквідували: що відомо про радіаційний фон

Гасіння пожежі / © ДСНС

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Рятувальники повністю ліквідували пожежу у Чорнобильській зоні відчуження, з якою боролися протягом двох тижнів.

Про це пише ДСНС.

«Протягом двох тижнів надзвичайники Київщини спільно з іншими службами безперервно приборкували вогонь. Горіли лісова підстилка та валежник», — зазначили рятувальники.

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Пожежа / © ДСНС

Завдяки злагодженій роботі вдалося не допустити поширення полум’я на великі території Чорнобильської зони відчуження.

Пожежа / © ДСНС

Що з радіаційним фоном

У ДСНС наголосили, що протягом усього періоду пожежі фахівці регулярно проводили заміри радіаційного фону.

Наслідки пожежі / © ДСНС

«За результатами регулярних замірів показники радіаційного фону протягом усього періоду залишалися в межах природних значень і не перевищували допустимих норм», — повідомили у службі.

Нагадаємо, у Чорнобильській через сильний вітер і високу температуру там утворився вогняний смерч, який суттєво ускладнював роботу рятувальників.

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