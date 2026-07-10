- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 55
- Час на прочитання
- 1 хв
Пожежу у Чорнобильській зоні відчуження ліквідували: що відомо про радіаційний фон
Вогонь не поширився на великі території.
Рятувальники повністю ліквідували пожежу у Чорнобильській зоні відчуження, з якою боролися протягом двох тижнів.
Про це пише ДСНС.
«Протягом двох тижнів надзвичайники Київщини спільно з іншими службами безперервно приборкували вогонь. Горіли лісова підстилка та валежник», — зазначили рятувальники.
Завдяки злагодженій роботі вдалося не допустити поширення полум’я на великі території Чорнобильської зони відчуження.
Що з радіаційним фоном
У ДСНС наголосили, що протягом усього періоду пожежі фахівці регулярно проводили заміри радіаційного фону.
«За результатами регулярних замірів показники радіаційного фону протягом усього періоду залишалися в межах природних значень і не перевищували допустимих норм», — повідомили у службі.
Нагадаємо, у Чорнобильській через сильний вітер і високу температуру там утворився вогняний смерч, який суттєво ускладнював роботу рятувальників.