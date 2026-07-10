Садівники розкрили секрет великого врожаю: ці плодові дерева треба обрізати саме у липні

Обрізання дерев у липні / © pexels.com

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Насправді легке літнє обрізання допомагає контролювати ріст рослин, покращує освітлення крони та спрямовує поживні речовини на формування врожаю.

Однак у липні не варто бездумно брати до рук секатор. Одним деревам така процедура піде на користь, а іншим може завдати шкоди. Важливо знати, які культури потребують літнього догляду, а які краще залишити до іншого сезону.

Навіщо обрізати плодові дерева у липні

Літня обрізка має дещо іншу мету, ніж весняна. Якщо навесні садівники переважно формують крону та видаляють пошкоджені гілки, то влітку основне завдання — скоригувати активний ріст дерева.

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Після обрізання:

крона стає менш загущеною;

сонячне світло краще потрапляє до плодів;

зменшується ризик розвитку грибкових захворювань;

дерево не витрачає сили на зайві пагони;

плоди отримують більше поживних речовин.

Особливо важливо видаляти так звані «вовчки» — сильні вертикальні пагони, які швидко ростуть, але майже не дають плодів. Вони забирають багато енергії у дерева та затінюють крону.

Які дерева потрібно обрізати у липні

Яблуні

Яблуні добре реагують на літнє проріджування. У липні можна прибирати молоді пагони, які ростуть усередину крони, загущують дерево або заважають дозріванню плодів.

Також варто звернути увагу на гілки, які активно ростуть вгору і не формують плодових бруньок. Їхнє видалення допоможе дереву краще підготуватися до наступного сезону.

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Груші

Груші також потребують контролю росту влітку. У цієї культури часто з’являється багато сильних вертикальних пагонів, які швидко загущують дерево.

Легке обрізання допоможе:

покращити вентиляцію крони;

забезпечити рівномірне дозрівання плодів;

зберегти правильну форму дерева.

Сливи та інші кісточкові дерева

Кісточкові культури — сливи, вишні, черешні, абрикоси — часто обрізають після завершення плодоношення. У цей період дерево легше переносить видалення зайвих гілок, а зрізи швидше загоюються.

Після збирання врожаю можна:

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прибрати сухі та пошкоджені гілки;

прорідити надто густу крону;

видалити пагони, які ростуть у неправильному напрямку.

Які дерева краще не обрізати влітку

Не всі культури позитивно реагують на літнє втручання. Надмірна обрізка у спекотний період може послабити дерево, особливо якщо воно перебуває під впливом посухи або хвороб.

Не варто проводити сильне обрізання:

молодих дерев, які ще активно формують кореневу систему;

ослаблених або хворих рослин;

дерев у період сильної спеки без достатнього зволоження.

Також не потрібно зрізати велику кількість великих гілок. Влітку краще обмежитися невеликим коригуванням крони.

Як правильно провести літнє обрізання

Щоб процедура принесла користь, дотримуйтеся кількох правил:

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Використовуйте гострий інструмент — секатор або садова пилка мають бути чистими й добре заточеними. Рвані зрізи довше загоюються і можуть стати місцем проникнення інфекцій. Не видаляйте все зайве одразу — краще зробити легку обрізку, ніж надто сильно травмувати дерево. За один раз не варто прибирати значну частину крони. Обирайте правильний час — найкраще працювати у суху, не надто спекотну погоду. Після дощу обрізку краще відкласти. Видаляйте проблемні пагони — у першу чергу звертайте увагу на сухі гілки, пагони, що ростуть усередину крони, хворі частини дерева, молоді «вовчки».

Чи справді літнє обрізання збільшує врожай

Так, якщо виконати його правильно. Коли дерево не витрачає сили на зайву зелену масу, більше поживних речовин спрямовується на формування та дозрівання плодів.

Крім того, відкрита й добре освітлена крона створює кращі умови для майбутнього врожаю. Саме тому багато садівників використовують липень як додатковий період для догляду за плодовими культурами.

FAQ

Чи можна обрізати плодові дерева у липні?

Так, багато плодових дерев можна обрізати у липні, але процедура має бути помірною. У цей період найчастіше видаляють зайві молоді пагони, «вовчки», сухі та пошкоджені гілки. Основне завдання літньої обрізки — не формування дерева з нуля, а контроль його росту.

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Які дерева потрібно обрізати влітку?

Улітку найчастіше обрізають яблуні, груші, сливи, вишні, черешні та інші плодові культури після завершення активного плодоношення. Обрізка допомагає зробити крону світлішою, покращити вентиляцію та підготувати дерево до майбутнього сезону.

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