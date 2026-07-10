Росія знайшла спосіб оминати захист українських енергооб'єктів: Reuters про нові ворожі удари

Електропідстанція (ілюстративне фото) / © Associated Press

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Російські війська використовують невеликі FPV-дрони, керовані через оптоволоконний кабель, для атак на українські високовольтні підстанції у Сумській області.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на аналіз Центру інформаційної стійкості — лондонської організації, яка досліджує матеріали з відкритих джерел.

Фахівці перевірили відеозаписи серії атак, опубліковані в російських соціальних мережах. За їхніми даними, такі безпілотники дають змогу оминати захисні конструкції та засоби радіоелектронної боротьби.

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Протягом війни Росія регулярно атакує українську енергетичну інфраструктуру, особливо у прифронтових регіонах. Для захисту обладнання українська влада встановила над високовольтними трансформаторами масивні бетонні укриття та протидронові сітки.

У прифронтових районах також широко застосовують системи РЕБ, які приглушують радіосигнали керування безпілотниками.

Однак FPV-дрони на оптоволокні не залежать від радіозв’язку, тому залишаються стійкими до таких перешкод. Вони можуть втратити керування лише у разі пошкодження або обривання тонкого кабелю.

За словами дослідника Центру інформаційної стійкості Джошуа Скривена, росіяни спочатку спрямовують один дрон у захисну сітку, щоб утворити отвір, а потім запускають через нього наступний безпілотник.

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Від травня такі дрони почали проникати всередину бетонних укриттів через вентиляційні отвори та атакувати автотрансформатори — ключові елементи підстанцій.

Керівник Київського центру досліджень енергетики Олександр Харченко зазначив, що пошкодження автотрансформатора може вивести з ладу весь трансформаторний блок. Вартість такого обладнання на підстанції потужністю 330 кіловольтів може становити близько 3,5 мільйона доларів.

Дослідники підтвердили чотири подібні атаки на великі, добре захищені підстанції напругою 330 кіловольтів, а також щонайменше чотири удари по менших підстанціях напругою 110 кіловольтів.

За даними аналітичного проєкту DeepState, атаковані об’єкти розташовані на відстані від 16 до 26 кілометрів від лінії фронту.

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Водночас вартість одного FPV-дрона з оптоволоконною системою може становити близько двох тисяч доларів.

На думку Скривена, використання таких дронів може бути частиною російської стратегії з відокремлення окремих українських регіонів від загальної енергосистеми. Після пошкодження підстанцій Росія може атакувати місцеві електростанції, щоб спричинити масштабні відключення світла.

Сумщина зазнає інтенсивних російських обстрілів від літа 2024 року. У червні 2026 року ситуація з безпекою в області погіршилася.

У Міжнародному кримінальному суді раніше видали ордери на арешт високопоставлених російських військових через атаки на українську енергетичну інфраструктуру 2022–2023 років.

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Росія традиційно заперечує навмисні удари по цивільному населенню та стверджує, що її цілями є виключно військові об’єкти.

Росіяни модернізують безпілотні війська: останні новини

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