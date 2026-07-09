Російський дрон влучив у багатоповерхівку в Сумах: що відомо про наслідки

Атака РФ на Суми 9 липня / © ДСНС України

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Російський безпілотник поцілив у дах дев’ятиповерхового житлового будинку в Сумах. Через цю атаку РФ 9 липня травми дістала одна людина.

Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Атака РФ на Суми 9 липня — що відомо

Рятувальники повідомили, що на місці влучання в обласному центрі працювали рятувальники. Вони обстежили пошкоджену багатоповерхівку та надали першочергову допомогу місцевим мешканцям.

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Крім того, під ударом опинилися Білопільська та Путивльська громади Сумщини. Там через російські атаки зайнялися нежитлові будівлі. Співробітники ДСНС оперативно виїхали на місця подій і ліквідували всі осередки горіння.

Атака РФ на Суми 9 липня / © ДСНС України

Атака РФ на Суми 9 липня / © ДСНС України

Атака РФ на Суми 9 липня / © ДСНС України

Атака РФ на Суми 9 липня / © ДСНС України

Атака РФ на Суми 9 липня / © ДСНС України

Атака РФ на Суми 9 липня / © ДСНС України

Війна в Україні — останні новини

Нагадаємо, внаслідок атаки дрона РФ по заправці 9 липня в Запоріжжі загинула одна людина. Ще троє дістали поранення. На АЗС спалахнула велика пожежа.

Також Росіяни масовано атакують Херсон. Зранку 9 липня росіяни вбили двох людей, є багато поранених.

Попри це Сили оборони України за минулу добу ліквідували 1310 російських військових. Також було знищено ворожий літак.

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