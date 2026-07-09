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Російський дрон влучив у багатоповерхівку в Сумах: що відомо про наслідки
У Сумах ударний БпЛА поцілив у житловий будинок: є постраждалий. Також через ворожі обстріли виникли пожежі у двох громадах Сумщини.
Російський безпілотник поцілив у дах дев’ятиповерхового житлового будинку в Сумах. Через цю атаку РФ 9 липня травми дістала одна людина.
Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
Атака РФ на Суми 9 липня — що відомо
Рятувальники повідомили, що на місці влучання в обласному центрі працювали рятувальники. Вони обстежили пошкоджену багатоповерхівку та надали першочергову допомогу місцевим мешканцям.
Крім того, під ударом опинилися Білопільська та Путивльська громади Сумщини. Там через російські атаки зайнялися нежитлові будівлі. Співробітники ДСНС оперативно виїхали на місця подій і ліквідували всі осередки горіння.
Війна в Україні — останні новини
Нагадаємо, внаслідок атаки дрона РФ по заправці 9 липня в Запоріжжі загинула одна людина. Ще троє дістали поранення. На АЗС спалахнула велика пожежа.
Також Росіяни масовано атакують Херсон. Зранку 9 липня росіяни вбили двох людей, є багато поранених.
Попри це Сили оборони України за минулу добу ліквідували 1310 російських військових. Також було знищено ворожий літак.