Росія вдарила по Запоріжжю дронами: після влучання в АЗС спалахнула велика пожежа

Атака РФ на Запоріжжя 9 липня / © Запорізька ОВА

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Внаслідок атаки дрона РФ по заправці 9 липня в Запоріжжі загинула одна людина. Ще троє отримали поранення. На АЗС спалахнула велика пожежа.

Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Атака РФ на Запоріжжя 9 липня — що відомо

«Російський безпілотник спричинив пожежу на автозаправці. Згоріли автівки та сам комплекс», — зазначив Іван Федоров.

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Наразі на місці влучання та займання працюють усі екстрені служби міста, які ліквідовують наслідки атаки та надають допомогу пораненим.

Атака РФ на Запоріжжя 9 липня / © Запорізька ОВА

Атака РФ на Запоріжжя 9 липня / © Запорізька ОВА

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Нагадаємо, через удари російських безпілотників по Запоріжжю та Запорізькому району 8 липня постраждало двоє мирних мешканців — літня жінка та 12-річний хлопчик.

Росія суттєво посилила атаки на Запоріжжя, змінивши тактику та збільшивши використання безпілотників. На напрямок перекинули підрозділ, який раніше атакував Херсонщину.

До слова, російські війська перебувають приблизно за 30 кілометрів від Запоріжжя, а найближчим до обласного центру залишається Оріхівський напрямок.

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