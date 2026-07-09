Польща передала Україні п'ять ракет PAC-3 MSE для Patriot

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Польща передала Україні п’ять ракет PAC-3 MSE, призначених для зенітно-ракетних комплексів Patriot.

Про це повідомляє польське видання Defence24 із посиланням на власні джерела.

Напередодні віцепрем’єр-міністр та очільник Міністерства національної оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш підтвердив, що рішення про передавання ракет було ухвалено після звернення генерального секретаря НАТО Марка Рютте та головнокомандувача Об’єднаних сил НАТО в Європі генерала Алексуса Гринкевича. Перед цим пройшли консультації з країнами, що експлуатують систему Patriot.

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За словами польського міністра, передана кількість ракет є мінімальною і не впливає на обороноздатність самої Польщі.

«Попередня кількість ракет — це лише незначна частина наших можливостей і вона не впливає на здатність Польщі забезпечувати власну протиповітряну оборону», — заявив Косиняк-Камиш.

Потім заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик повідомив, що Варшава досягла домовленості з генеральним секретарем НАТО та Сполученими Штатами. Згідно з нею, якщо Польща зіткнеться з військовою загрозою, вона протягом першої доби отримає вдесятеро більше аналогічних ракет та систем.

Пізніше в ефірі TVN24 Томчик підтвердив, що Україні вже передали кілька ракет PAC-3 MSE, зазначивши, що це сталося у повній координації зі США та НАТО.

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«Ми також домовилися з генеральним секретарем НАТО та американською стороною, що передавання цих кількох ракет пов’язане ще з одним рішенням: у разі загрози для Польщі ми отримаємо вдесятеро більше таких ракет і систем вже в першу добу», — сказав він.

За інформацією Defence24, йдеться саме про п’ять ракет PAC-3 MSE, хоча офіційно польська влада називала лише «кілька» переданих боєприпасів.

Що відомо про ракети PAC-3 MSE

PAC-3 MSE (Patriot Advanced Capability-3 Missile Segment Enhancement) — це одна із найсучасніших ракет для систем Patriot, призначена для перехоплення балістичних ракет, крилатих ракет та літаків. Вона має підвищену дальність та покращені можливості ураження цілей порівняно з попередніми модифікаціями.

Раніше у Польщі вибухнув скандал. Міністр оборони жорстко відповів оточенню президента через Patriot для України.

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