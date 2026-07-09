Ракети для Patriot уже на підході: Зеленський розповів, коли на них чекати в Україні

Patriot / © Getty Images

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Україна невдовзі має отримати нову партію ракет-перехоплювачів PAC-3 для систем Patriot.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав у коментарі United24 Media в Анкарі.

За словами глави держави, домовленість про один пакет ракет уже є.

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“Зараз прийде один пакет, не буду казати коли, — один пакет PAC-3. Ми домовились. Але цього замало. Єдиний правильний варіант — це альтернатива для PAC-3”, — заявив Зеленський.

Президент наголосив, що Україні потрібне не лише постачання ракет для Patriot, а й власна та європейська альтернатива для протидії балістичним ракетам.

За його словами, Україна готується зібрати зустріч країн антибалістичної коаліції.

“Зараз, під нашим головуванням, я думаю, що ми у найближчі тижні, може навіть тиждень, будемо намагатися зібрати країни, які зараз увійшли в антибалістичну коаліцію”, — сказав Зеленський.

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Він пояснив, що до коаліції входять країни, які мають виробництва та виготовляють компоненти для майбутньої української системи під назвою Freya.

За словами президента, йдеться про європейську антибалістичну систему, у створенні якої можуть брати участь до семи країн.

“Безумовно, ми побудуємо систему. Побудуємо достатньо в Україні і будемо ділитись технологіями з усіма країнами”, — заявив Зеленський.

Ракети PAC-3 використовують для перехоплення балістичних цілей, зокрема російських ракет, якими РФ регулярно атакує українські міста.

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Україна вироблятиме ракети для Patriot: що відомо

Нагадаємо, Україна наблизилася до можливості виробляти ракети-перехоплювачі для систем Patriot після заяви президента США Дональда Трампа про готовність надати відповідну ліцензію.

Водночас аналітики Інституту вивчення війни застерігають, що запуск такого виробництва може зайняти тривалий час. Поки що невідомо, про які саме ракети йдеться — сучасніші PAC-3 чи простіші PAC-2.

За оцінкою ISW, навіть після отримання ліцензії на налагодження виробництва та випуск перших ракет Україні можуть знадобитися щонайменше рік-півтора.

Аналітики попереджають, що Росія може використати цей проміжок для посилення ударів балістичними ракетами, адже Україна вже відчуває дефіцит перехоплювачів Patriot.

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В ISW також зазначили, що під час двох останніх масованих атак українська ППО не змогла збити жодної балістичної ракети.

Саме тому перспектива власного виробництва ракет для Patriot не знімає потреби в готових перехоплювачах уже зараз.

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