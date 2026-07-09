Топ-10 рослин-компаньйонів для картоплі, які варто садити поруч

Топ-10 рослин-компаньйонів для картоплі / © Associated Press

Реклама

У природі рослини рідко існують окремо. Вони взаємодіють, захищають одна одну, змінюють склад ґрунту та створюють власну маленьку екосистему. Саме на цьому принципі працює метод сусіднього садіння — коли поруч висаджують культури, які доповнюють одна одну. Видання Martha Stewart розповіло, які культури найкраще висаджувати біля картоплі, щоб отримати здоровіші та щедріші бульби, адже для неї це особливо актуально. Картопля активно споживає поживні речовини з землі, може страждати від шкідників і хвороб, тому правильні сусіди на грядці здатні стати її природними помічниками.

Шпинат

Шпинат / © Associated Press

Один із найкращих варіантів для тих, хто хоче отримати максимум користі навіть із невеликої грядки. Завдяки неглибокій кореневій системі шпинат чудово росте між кущами картоплі та не конкурує з нею за місце. До того ж він розвивається значно швидше, ніж картопля, тому його можна зібрати раніше у сезоні та не турбувати бульби, які формуються глибоко у землі.

Умови вирощування:

Реклама

сонячне місце

регулярний полив

Квасоля

Квасоля / © Credits

Квасоля корисна не лише для нашого раціону, а й для городу. Вона допомагає утримувати азот у ґрунті. А саме азот дуже важливий для картоплі, адже ця культура потребує його у великій кількості для активного росту.

Умови вирощування:

повне сонце

помірний полив

Шніт-цибуля

цибуля / © Associated Press

Ароматна шніт-цибуля може бути не лише приправою на кухні, а й корисним елементом картопляної грядки. Вона допомагає відлякувати деяких шкідників і водночас приваблює корисних комах та запилювачів. Якщо висадити її по краях грядки, вона може працювати як природний захисний бар’єр для інших рослин.

Умови вирощування:

Реклама

сонячна ділянка

добре дренований ґрунт із великою кількістю органіки.

Капуста

Капуста / © Associated Press

Картопляний жук — один із найвідоміших ворогів цієї культури. Варто висаджувати поруч капусту, адже вона може допомогти зменшити ризик появи цих шкідників, які люблять пошкоджувати листя картоплі.

Умови вирощування:

повне сонце

приблизно 2,5–5 см води на тиждень

Коріандр

Коріандр (кінза) / © Credits

Коріандр не лише додає смаку стравам, його квіти створюють справжній «ресторан» для корисних мешканців саду. Вони приваблюють паразитичних ос, мух-дзюрчалок, сонечок і золотоочок — комах, які полюють на садових шкідників. А бонусом стане те, що після цвітіння можна зібрати насіння коріандру, яке використовується як ароматна спеція.

Умови вирощування:

Реклама

сонячне місце

добре дренований ґрунт із органічними речовинами

Особливість: це однорічна рослина у більшості регіонів, але може перезимувати у м’якому кліматі.

Часник

Часник / © Credits

Часник — один із найкращих сусідів для картоплі. Його називають природним відлякувачем шкідників і помічником у боротьбі з грибковими проблемами. Він може допомогти зменшити ризик таких захворювань, як альтернаріоз і бура плямистість листя — дві причини ураження картоплі. А ще свіжий часник ідеально поєднується з картопляними стравами.

Умови вирощування:

повне сонце

регулярний полив

Чорнобривці

Чорнобривці / © Associated Press

Ці квіти не лише прикрашають грядки, а й допомагають захищати рослини. Чорнобривці відлякують багатьох шкідників, зокрема картопляних жуків, а також вважається, що вони можуть позитивно впливати на смакові якості картоплі.

Реклама

Умови вирощування:

багато сонця

добре дренований ґрунт

Базилік

Базилік / © Credits

Він корисний не лише на кухні. Базилік допомагає відлякувати трипсів і може покращувати смак картоплі. А після збору врожаю ця зелень стане чудовим доповненням до багатьох літніх страв.

Умови вирощування:

сонце

регулярний полив

Деревій

Деревій / © Credits

Деревій — ще один союзник у боротьбі зі шкідниками. Він приваблює корисних комах, зокрема сонечок, які допомагають підтримувати природний баланс у саду.

Реклама

Умови вирощування:

сонце

добре дренований ґрунт

Хрін

Хрін / © Credits

Хрін може стати одним із найефективніших сусідів для картоплі. Головна причина садити його поруч — здатність відлякувати шкідників. Існує думка, що він навіть може допомагати відлякувати кротів і мишей.

Крім того, іноді бульби картоплі можуть набувати цікавих смакових відтінків від сусідства з хроном.

Втім, є важливий нюанс, адже хрін може бути агресивною рослиною та швидко поширюватися, тому потрібно уважно контролювати його ріст.

Реклама

Умови вирощування:

сонячне місце

добре дренований ґрунт

Щоб уникнути накопичення хвороб у ґрунті, варто щосезону змінювати місце вирощування картоплі та чергувати її з іншими культурами-компаньйонами. Сівозміна допомагає підтримувати здоров’я землі, зменшує ризик появи шкідників і запобігає поширенню ґрунтових захворювань.

Новини партнерів