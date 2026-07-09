У костюмі кольору вершкового масла і сорочці Louis Vuitton: Бріжит Макрон відвідала захід у межах саміту НАТО в Анкарі

Бріжит Макрон / © Getty Images

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Бріжит Макрон відвідала особняк Чанкая в Анкарі, де відбулася спеціальна програма для подружжя лідерів держав у межах 36-го саміту НАТО. Її зустрічала турецька колега Еміне Ердоган.

Для заходу Бріжит обрала елегантний костюм кольору вершкового масла, який складався з однобортного жакета приталеного силуету і з бежево-чорними ґудзиками та прямих вузьких штанів зі стрілками.

Бріжит Макрон / © Getty Images

Під жакет перша леді одягла білу сорочку від Louis Vuitton, прикрашену фірмовими золотистими квітами Monogram. Ансамбль вона доповнила коричневою шкіряною сумкою із золотистою фурнітурою.

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Пані Макрон зробила укладання з м’якими локонами і макіяж смокі-айс. Руки вона прикрасила діамантовими каблучками, браслетами і годинником з коричневим ремінцем.

Нагадаємо, Бріжит Макрон в аеропорту Анкари з’явилася у бежевому жакеті оверсайз у тонку вертикальну смужку.

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