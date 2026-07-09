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- Шоу-бізнес
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У костюмі кольору вершкового масла і сорочці Louis Vuitton: Бріжит Макрон відвідала захід у межах саміту НАТО в Анкарі
Перша леді Франції в елегантному ансамблі зустрілася з турецькою колегою.
Бріжит Макрон відвідала особняк Чанкая в Анкарі, де відбулася спеціальна програма для подружжя лідерів держав у межах 36-го саміту НАТО. Її зустрічала турецька колега Еміне Ердоган.
Для заходу Бріжит обрала елегантний костюм кольору вершкового масла, який складався з однобортного жакета приталеного силуету і з бежево-чорними ґудзиками та прямих вузьких штанів зі стрілками.
Під жакет перша леді одягла білу сорочку від Louis Vuitton, прикрашену фірмовими золотистими квітами Monogram. Ансамбль вона доповнила коричневою шкіряною сумкою із золотистою фурнітурою.
Пані Макрон зробила укладання з м’якими локонами і макіяж смокі-айс. Руки вона прикрасила діамантовими каблучками, браслетами і годинником з коричневим ремінцем.
Нагадаємо, Бріжит Макрон в аеропорту Анкари з’явилася у бежевому жакеті оверсайз у тонку вертикальну смужку.