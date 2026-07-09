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- Шоу-бізнес
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Шарліз Терон підкорила Париж незвичним ансамблем, бо вийшла на фотокол у шовкових шортах
Лауреатка «Оскара» вразила публіку одягом, який підкреслив її бездоганну фігуру.
Акторка Шарліз Терон приголомшила всіх на прем’єрі фільму «Одіссея» у столиці Парижі, коли вийшла на фотокол. Її образ поєднанням сміливості та сучасних трендів, тому привернув багато уваги.
Для цієї події акторка обрала нетипове поєднання — класичний чорний жакет, жовту смугасту сорочку у ледь помітну смужку та блакитні шовкові шорти-труси, які були дуже короткими, тому підкреслювали ноги знаменитості.
Це був невимушений ансамбль від Tom Ford, який вона доповнила витонченими срібними босоніжками на високих підборах та чорними сонцезахисними окулярами.
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