Шарліз Терон підкорила Париж незвичним ансамблем, бо вийшла на фотокол у шовкових шортах

Шарліз Терон / © Getty Images

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Акторка Шарліз Терон приголомшила всіх на прем’єрі фільму «Одіссея» у столиці Парижі, коли вийшла на фотокол. Її образ поєднанням сміливості та сучасних трендів, тому привернув багато уваги.

Для цієї події акторка обрала нетипове поєднання — класичний чорний жакет, жовту смугасту сорочку у ледь помітну смужку та блакитні шовкові шорти-труси, які були дуже короткими, тому підкреслювали ноги знаменитості.

Шарліз Терон / © Getty Images

Це був невимушений ансамбль від Tom Ford, який вона доповнила витонченими срібними босоніжками на високих підборах та чорними сонцезахисними окулярами.

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Шарліз Терон з колегами по фільму / © Getty Images

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