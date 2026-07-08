Без бюстгальтера: Шарліз Терон у прозорій мереживній сукні з’явилася на прем’єрі фільму у Парижі

Шарліз Терон / © Associated Press

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Шарліз Терон з’явилася на паризькій прем’єрі фільму «Одіссея» режисера Крістофера Нолана, де виконала одну з ролей.

Для виходу на червону доріжку акторка обрала відверту прозору сукню з колекції Dior Resort 2027. Вбрання було виконане з напівпрозорого білого мережива з чорними квітковими аплікаціями, які прикрашали ліф і спідницю.

Шарліз Терон / © Associated Press

Сукня мала відкриту спину і сміливе глибоке V-подібне декольте, під яким не було бюстгальтера. Особливу увагу привертала асиметричні чорні волани з багатошарового тюлю на стегнах, які створювала ефект пишної баски й плавно переходила у довгий шлейф, додаючи вбранню об’єму і театральності.

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Шарліз Терон / © Associated Press

Високий розріз дозволив Шарліз продемонструвати стрункі, які вона підкреслила чорними босоніжками на тонких ремінцях і високих шпильках.

Шарліз Терон / © Associated Press

Акторка зробила зачіску з довгим хвилястим нарощеним волоссям, максимально натуральний макіяж із рожевими рум’янами і чорний педикюр. Вуха вона прикрасила каффами з синім і білим дорогоцінним камінням, на одній руці була каблучка з синім камінням, а на іншій — золота каблучка з діамантами на два пальці.

Шарліз Терон / © Associated Press

Терон позувала також зі свїми колегами зі стрічки.

Шарліз Терон / © Associated Press

Про фільм:

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«Одіссея» — нова стрічка Крістофера Нолана, яку режисер описує як масштабний міфологічний пригодницький епос. Фільм є екранізацією безсмертної поеми Гомера, і вперше в історії ця фундаментальна історія буде представлена у форматі IMAX. Його знімали в різних куточках світу з застосуванням абсолютно нової плівкової технології IMAX, що має забезпечити безпрецедентний рівень занурення у світ античної Греції.

В основі сюжету — десятирічна подорож царя Ітаки Одіссея додому після закінчення Троянської війни. На своєму шляху герой зустрічає міфічних істот, переживає небезпечні пригоди та проходить випробування, намагаючись повернутися до дружини Пенелопи та сина Телемаха.

Нолан зібрав для проєкту один із найзірковіших акторських складів останніх років. Метт Деймон виконав роль Одіссея, Енн Гетевей зіграла його дружину Пенелопу, Том Голланд — сина Телемаха, Зендея перевтілилася в богиню Афіну, Роберт Паттінсон зіграв Антіноя, одного з головних женихів Пенелопи, а Люпіта Ніонго виконала одразу дві ролі. Також у стрічці знялися Шарліз Терон, Джон Бернтал, Саманта Мортон, Бенні Сафді, Міа Гот та інші відомі актори.

В український прокат фільм «Одіссея» виходить 16 липня.

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