У справі вбивства Березовської спливли нові деталі: журналісти "Схем" назвали імена підозрюваних

Підозрюваний (ілюстративне фото)

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Журналісти-розслідувачі встановили деталі про двох чоловіків, яких затримали за підозрою у вбивстві Анастасії Березовської під Києвом. Саму вбиту жінку раніше розшукував Інтерпол через замах на українського підсанкційного бізнесмена Вадима Єрмолаєва в Монако.

Про це йдеться у розслідуванні проєкту «Схеми» (Радіо Свобода).

Ким є підозрювані у справі про вбивство Березовської

За даними Офісу генпрокурора, Березовська повернулася до України 1 липня, а вже за кілька днів її тіло з вогнепальними пораненнями знайшли закопаним у Київській області. 7 липня правоохоронці оголосили підозру двом затриманим. Слідство вважає їх причетними і до замаху в Монако, оскільки чоловіки неодноразово переказували кошти на рахунки вбитої.

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Як з’ясували журналісти, одним із підозрюваних є 33-річний уродженець Житомира Владислав Реут. За даними розслідування, він має юридичну освіту, а з 2022 року, ймовірно, служив у навчально-тренувальному центрі Сил спеціальних операцій ЗСУ. Зараз офіційне слідство називає його чинним співробітником Головного управління розвідки Міноборони.

«Головне управління розвідки Міністерства оборони України зацікавлене у повному розслідуванні та надає всебічну підтримку правоохоронним органам. Слідство триває за особистого сприяння начальника ГУР МО України Олега Іващенка», — зазначили в управлінні.

Брат Владислава Реута та його батько відмовилися коментувати ситуацію журналістам. Другим підозрюваним, за даними джерел «Схем», є 49-річний уродженець Умані. Редакція його не називає до оприлюднення імені офіційним слідством. До 2020 року він працював у карному розшуку поліції Київської області, а також міг бути бійцем «Правого сектору».

Наразі джерела вказують, що він може бути чинним або колишнім співробітником СБУ. Журналісти направили офіційні запити до ГУР та СБУ для підтвердження посад обох підозрюваних.

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Щодо самої загиблої, розслідувачі встановили, що 39-річна Анастасія Березовська була родом із Житомира. До повномасштабної війни вона, ймовірно, займалася розведенням собак, а після 2022 року виїхала до Німеччини. Саме у Франкфурті німецька поліція згодом провела обшуки у її квартирі та вилучила автомобіль через справу про вибух у Монако.

Вбивство Анастасії Березовської — останні новини

Нагадаємо, під Києвом знайшли тіло 39-річної українки Анастасії Березовської, яку в Монако підозрювали у замаху на бізнесмена Вадима Єрмолаєва. СБУ підтвердила, що загиблу виявили в Макарівському районі Київської області.

Слідство з’ясувало, що в Україні вона спілкувалася з рідними та двома чоловіками: колишнім правоохоронцем і нинішнім працівником розвідки Міноборони.

Поліція вже провела обшуки й перевірки. Обом чоловікам оголосили підозру в умисному вбивстві, яке вони вчинили разом за змовою.

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