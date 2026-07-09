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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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95
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2 хв

У Львові на Сихові виникла сутичка під час заходів з оповіщення: що кажуть очевидці

У Львові на Сихові під час заходів з оповіщення сталася сутичка, після якої люди зібралися на місці інциденту, а службовий автомобіль, за даними очевидців, був перевернутий.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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Інцидент з ТЦК у Львові

Інцидент з ТЦК у Львові / © Суспільне Львів

У Львові на Сихові 8 липня стався інцидент під час заходів з оповіщення громадян про мобілізацію. За попередньою інформацією поліції, під час перевірки виявили чоловіка 1996 року народження, який перебував у розшуку за ухилення від військової служби.

Про це повідомило Суспільне з посиланням на речницю поліції Львівщини Аліну Подрейко.

На місці події зібралися люди. Частина з них заявляла, що стала свідками конфлікту вже після того, як чоловіка забрали.

Чоловік на ім’я Євген розповів, що прийшов на місце, коли там уже було багато людей і поліції. За його словами, люди побачили перевернутий автомобіль, а правоохоронці нібито не поспішали наближатися до натовпу.

“Ми прийшли — тут машина була перевернута. Багато людей, багато поліції”, — сказав він.

Інша очевидиця, Оля, стверджує, що чоловіка силоміць посадили до мікроавтобуса. За її словами, після цього люди обурилися і почали вимагати, щоб його повернули.

Жінка також заявила, що присутні перекривали дорогу, бо хотіли з’ясувати, де перебуває затриманий. Вона наголосила, що, на її думку, представники ТЦК мали діяти за процедурою і вручити повістку, а не забирати людину силоміць.

“Є якийсь закон, є якісь правила”, — сказала Оля.

Водночас правоохоронці повідомляли, що під час заходів з оповіщення виявили чоловіка, який, за їхніми даними, перебував у розшуку. Обставини інциденту з’ясовують.

Нагадаємо, що у Львові група людей заблокувала військових ТЦК і перекинула службове авто: що кажуть у групі оповіщення

Також у Львові перевірять дії військових ТЦК після інциденту на Сихові

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Дата публікації
Кількість переглядів
95
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