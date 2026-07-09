У Львові перевірять дії військових ТЦК після інциденту на Сихові

ТЦК / © ТСН

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У Львові після інциденту з блокуванням автомобілів ТЦК та СП на Сихові правоохоронці мають ідентифікувати осіб, які могли вчиняти правопорушення.

Про це повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький.

За його словами, йдеться, зокрема, про перешкоджання діяльності військовослужбовців. Особи, причетні до таких дій, повинні бути встановлені та притягнуті до відповідальності.

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Водночас обласний ТЦК та СП проведе службове розслідування щодо правомірності дій військовослужбовців під час оповіщення громадянина 1996 року народження, який перебував у розшуку.

Козицький закликав громадян дотримуватися закону та наголосив, що “ворог у нас один”.

Раніше повідомлялося, що на Львівщині за добу після мобілізації загадково помер багатодітний батько.

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