США почали нові удари по Ірану

США та Іран / © Главред

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Центральне командування США повідомило про початок додаткових ударів по Ірану.

За даними CENTCOM, операція проводиться за розпорядженням президента США. Її мета — “ще більше послабити” здатність Ірану загрожувати свободі навігації в Ормузькій протоці.

У командуванні заявили, що Сполучені Штати “притягують Іран до відповідальності” за нещодавню, як стверджує Вашингтон, необґрунтовану агресію проти комерційних суден і цивільних екіпажів, які проходили важливим міжнародним водним шляхом.

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За даними Reuters, нова хвиля ударів відбулася після атаки на три вантажні судна, що проходили Ормузькою протокою. У CENTCOM наголошують, що дії США спрямовані на захист комерційного судноплавства в регіоні.

Деталей про наслідки ударів у повідомленні CENTCOM наразі не навели.

Попередні удари та скасування перемир’я

Напередодні американська авіація атакувала стратегічні цілі поблизу Бандар-Аббаса, знищивши системи протиповітряної оборони, берегові радари та портову інфраструктуру. У Вашингтоні попередили, що ця масштабна силова акція мала на меті покарати агресора за постійні напади на комерційні судна та порушення попередніх домовленостей.

Паралельно з військовими діями Сполучені Штати скасували санкційні винятки, які дозволяли Ірану експортувати нафту, оскільки іранська сторона не дотрималася взятих на себе зобов’язань. Варто зазначити, що різке військове та економічне загострення збіглося у часі з масштабними похоронними процесіями в країні через загибель колишнього верховного лідера Алі Хаменеї.

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Тим часом під час саміту НАТО в Анкарі американський президент оголосив про остаточне скасування режиму припинення вогню та відмову від подальших мирних переговорів. Очільник Білого дому різко розкритикував іранське керівництво, звинувативши його у відвертій брехні щодо недопущення створення ядерної зброї, та назвав будь-які дипломатичні контакти з ними марною витратою часу.

Одразу після публічної заяви керівництва Сполучених Штатів про вихід із перемир’я на світових ринках зафіксували стрімке подорожчання енергоносіїв. Вартість еталонних марок нафти підскочила більш ніж на 5%, миттєво відреагувавши на нову хвилю ескалації конфлікту на Близькому Сході.

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