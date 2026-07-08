США знову бомблять Іран: американська авіація розгорнула масштабну операцію біля Ормузької протоки

США знову завдають ударів по території Ірану / © ClashReport

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Збройні сили Сполучених Штатів розпочали проведення додаткових військових ударів по території Ірану для зниження потенціалу місцевих збройних формувань. Ця силова операція спрямована на гарантування безпеки та захист свободи міжнародного судноплавства у стратегічно важливій Ормузькій протоці.

Про це повідомило Центральне командування США.

Мета військової операції

Американське військове керівництво наголошує, що такі радикальні дії стали прямою відповіддю на нещодавню невиправдану агресію проти цивільних екіпажів та комерційних кораблів. Офіційний Вашингтон прагне притягнути Тегеран до жорсткої відповідальності за створення реальної небезпеки на цьому життєво важливому міжнародному водному шляху.

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«Сили Центрального командування США розпочали проведення додаткових ударів по Ірану, щоб ще більше знизити їхню здатність загрожувати свободі судноплавства», — йдеться в офіційній заяві відомства.

Цілеспрямоване знищення іранської військової інфраструктури має позбавити країну можливості безкарно атакувати торговельні судна, які вільно пересуваються відкритими міжнародними водами.

Попередні удари та скасування перемир’я

Напередодні американська авіація атакувала стратегічні цілі поблизу Бандар-Аббаса, знищивши системи протиповітряної оборони, берегові радари та портову інфраструктуру. У Вашингтоні попередили, що ця масштабна силова акція мала на меті покарати агресора за постійні напади на комерційні судна та порушення попередніх домовленостей.

Паралельно з військовими діями Сполучені Штати скасували санкційні винятки, які дозволяли Ірану експортувати нафту, оскільки іранська сторона не дотрималася взятих на себе зобов’язань. Варто зазначити, що різке військове та економічне загострення збіглося у часі з масштабними похоронними процесіями в країні через загибель колишнього верховного лідера Алі Хаменеї.

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Тим часом під час саміту НАТО в Анкарі американський президент оголосив про остаточне скасування режиму припинення вогню та відмову від подальших мирних переговорів. Очільник Білого дому різко розкритикував іранське керівництво, звинувативши його у відвертій брехні щодо недопущення створення ядерної зброї, та назвав будь-які дипломатичні контакти з ними марною витратою часу.

Одразу після публічної заяви керівництва Сполучених Штатів про вихід із перемир’я на світових ринках зафіксували стрімке подорожчання енергоносіїв. Вартість еталонних марок нафти підскочила більш ніж на 5%, миттєво відреагувавши на нову хвилю ескалації конфлікту на Близькому Сході.

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