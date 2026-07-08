Відомий біогакер Браян Джонсон зізнався, що має невиліковну хворобу та пообіцяв знайти лікування

Браян Джонсон / © instagram.com/bryanjohnson_

Реклама

Американський підприємець і біогакер Браян Джонсон, відомий своїми багатомільйонними експериментами з продовження життя, повідомив, що у нього діагностували аутоімунний гастрит — хронічне захворювання, яке може призводити до серйозних ускладнень.

Про це Джонсон написав у соціальній мережі X.

48-річний бізнесмен, який став відомим завдяки проєкту Blueprint і масштабним інвестиціям у власне здоров'я, повідомив, що має намір шукати нові способи лікування захворювання та публічно ділитися результатами.

Реклама

"Погана новина №1: мій шлунок "поїдає" сам себе. Погана новина №2: 2–5% людей також страждають через цю хворобу. Ймовірно, їх більше, оскільки захворювання протікає приховано. Хороша новина: я спробую знайти спосіб його подолати. І обов'язково розповідатиму про все", — написав Джонсон.

Що стало причиною хвороби

За словами підприємця, витоки проблеми можуть сягати ще дитинства.

Він розповів, що змалку часто вживав солодкі пластівці, газовані напої та фастфуд. Пізніше, коли став батьком трьох дітей і займався розвитком власного бізнесу, його життя супроводжували постійний стрес, перевтома та набір зайвої ваги.

"На початку своїх двадцяти років я був здоровим, але згодом став молодим батьком трьох дітей і почав будувати власний бізнес. Через постійний стрес і виснажливу роботу я перестав приділяти увагу здоров'ю, набрав близько 18 кілограмів зайвої ваги, а вже за кілька років опинився в глибокій хронічній депресії. Саме тоді в моєму організмі почався аутоімунний процес, який спочатку уразив щитоподібну залозу, а потім — слизову оболонку шлунка", — пояснив він.

Реклама

Як зазначив Джонсон, ще у 21-річному віці лікарі діагностували йому аутоімунне захворювання щитоподібної залози. Попри лікування, роками він мав низький рівень феритину. Лише у травні 2026 року медики встановили, що причиною цього був саме аутоімунний гастрит.

Які ризики несе захворювання

За словами біогакера, ця патологія може спричиняти дефіцит поживних речовин, анемію та підвищувати ризик розвитку раку.

"Аутоімунний гастрит спричиняє незворотні ушкодження: дефіцит поживних речовин, анемію, а в довгостроковій перспективі — підвищений ризик раку. Коли його виявляють, стандартна медицина визнає свою поразку, заявляючи, що нічого вдіяти не можна, окрім як контролювати перебіг захворювання", — зазначив він.

Джонсон повідомив, що разом зі своєю командою лікарів шукатиме можливі способи боротьби із захворюванням. Серед потенційних варіантів він розглядає навіть експериментальні методи, зокрема терапію, пов'язану з генетичною модифікацією імунних клітин.

Реклама

Хто такий Браян Джонсон

Браян Джонсон — американський підприємець, інвестор і біогакер, який здобув світову популярність завдяки експериментам із продовження життя. Щороку він витрачає мільйони доларів на медичні обстеження, спеціальне харчування, фізичні тренування та інші процедури, покликані сповільнити старіння.

Серед його найвідоміших експериментів — переливання плазми крові від власного сина у 2023 році, а також генна терапія із застосуванням білка фолістатину та ін'єкції стовбурових клітин. За словами самого Джонсона, ці методи не завжди давали очікуваний результат, однак він продовжує шукати нові підходи до збереження здоров'я та довголіття.

Новини партнерів