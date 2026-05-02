Біогакер Джонсон поділився експериментом із вагіною коханої: результат увійшов до 1% найкращих

Реклама

Американський біогакер Браян Джонсон, який раніше шокував своїм біологічним віком, оприлюднив результати незвичного дослідження, яке стосується інтимного здоров’я його партнерки та спричинило активне обговорення в Мережі.

Як передає LADbible, йдеться про аналіз вагінального мікробіома Кейт Толо — співзасновниці проєкту Blueprint і партнерки Джонсона.

За словами біогакера, результати дослідження виявилися «серед найкращих», а показники здоров’я — максимально високими.

Реклама

Джонсон, відомий своїми експериментами у сфері довголіття, регулярно ділиться результатами власних досліджень і протоколів, спрямованих на «омолодження» організму. Цього разу він опублікував дані, що стосуються не його самого, а партнерки.

У своєму дописі він також торкнувся теми сексуального здоров’я, поєднавши особисті деталі з науковими висновками.

За його словами, результати аналізу показали ідеальні показники мікробіома.

«У її зразку переважає єдиний найбільш захисний вид бактерій, який може бути присутнім у піхві (Lactobacillus crispatus)», — зазначив Джонсон.

Реклама

Він додав, що цей показник значно перевищує середній рівень.

«Лише близько 25–30 % жінок репродуктивного віку у світі мають домінантний L. crispatus, а «домінантний» зазвичай означає понад 50 %. У Кейт цей показник становить 98,7 %».

Також, за його словами, лабораторні дослідження не виявили жодних інфекцій або інших проблем.

«Це пов’язано зі зниженим ризиком бактеріального вагінозу, інфекцій сечовивідних шляхів, дріжджових інфекцій, персистенції ВПЛ, зараження ВПГ-2 та ВІЛ, передчасних пологів, а також із покращенням результатів ЕКЗ», — пояснив він.

Реклама

Браян Джонсон із коханою

Біогакер підкреслив, що стан мікробіома має ширший вплив на організм.

«Це джерело усього: сон, контроль глюкози, стрес, здоров’я кишківника, сексуальне здоров’я, імунна функція, те, що ви їсте, і те, що ви в нього вкладаєте».

Сама Кейт Толо також відреагувала на публікацію, визнавши, що вона могла здатися провокативною, однак наголосила на важливості теми.

«Оральний секс — це чудово… проблема в тому, що ми не ставимося до нього серйозно», — зазначила вона.

Реклама

Толо звернула увагу на ризики, пов’язані з інтимним здоров’ям, зокрема можливість передавання інфекцій.

«Люди не проходять тестування на оральні ІПСШ… і не розмовляють з партнерами про стан зубів, нещодавні захворювання або про те, коли вони востаннє проходили обстеження. Це прогалина в системі охорони здоров’я».

Вона також підкреслила, що цінує підхід свого партнера до здоров’я.

«Я вдячна, що маю партнера, який серйозно ставиться до мого здоров’я, свого здоров’я та нашого спільного здоров’я».

Реклама

Окрім цього, Браян Джонсон відомий низкою незвичних експериментів у межах свого проєкту довголіття — від складних медичних процедур до суворих щоденних рутин, спрямованих на уповільнення старіння.

Найбожевільніші експерименти Браяна Джонсона у його прагненні «жити вічно»

Омолодження свого пеніса

Джонсон піддає свою чоловічу гідність жорстким випробуванням у надії повернути собі «22-річний пеніс». Від аналізу сперми та тестування кровотоку до ін’єкцій ботоксу та ударно-хвильової терапії — здається, він спробував усе.

Біогакер стверджує, що завдяки цьому тривалому ритуалу йому вдалося знизити свій «вік ерекції» більш ніж удвічі.

Окрім того, що Джонсон веде облік власних «даних про ерекцію», він також, що спричиняє суперечки, порівнює ці показники з показниками свого 19-річного сина.

Реклама

Введення собі крові свого сина

Цей біогакер став популярним у Мережі 2023 року після того, як розповів, що разом зі своїм 17-річним сином та 70-річним батьком взяв участь у тому, що він назвав «першою у світі міжпоколінною плазмообміною».

Під час процедури у Джонсона взяли літр крові та відокремили плазму. Потім йому ввели у вени таку саму кількість плазми його сина.

Однак, не побачивши «жодних переваг», Джонсон оголосив, що «більше не вводитиме собі кров свого сина».

Натомість він сказав, що «перейшов» на «повну плазмообмінну терапію».

Реклама

Психоделіки

Торік Браян описав свої відчуття після вживання 5 мг галюциногенних грибів. Згодом він зізнався, що був «щасливий бути живим» і що цей досвід «змінив» його, але «мабуть, не так, як ви могли б очікувати».

Джонсон також поділився враженнями від приймання 27 мг «найпотужнішого у світі» галюциногену, 5-MeO-DMT, який залишив його «ошелешеним до межі розуміння».

Докладна ранкова рутина

Джонсон нещодавно поділився інформацією про те, чим він займається щоранку, зазначивши, що на це йде чотири години та 46 хвилин.

«Моя ранкова рутина постійно змінюється у міру оновлення протоколів. Ось що я випробовую зараз», — пише він на своєму сайті.

Реклама

Прокидаюся близько 5-ї ранку Гігієна порожнини рота Світло на очі Дихальні вправи Харчування перед тренуванням Вправи Сауна Терапія червоним/близьким інфрачервоним світлом Фокусована ударно-хвильова терапія суглобів Душ Сироватка для росту волосся Догляд за шкірою Сніданок

Новини партнерів